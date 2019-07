Brindisi | schianto in moto sulla strada per il mare | Simone muore a 25 anni

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Un'altra tragedia dellasi è verificata ieri sera intorno alle ore 20:30Sp 86, che collega la cittadina di San Pietro Vernotico, nelno, a Campo di, una delle marine più note della zona. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un 25enne originario di Cellino San Marco,Argentieri, questo il nome della vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuoried è andato a sbattere contro un albero di ulivo. Il sinistro si è verificato proprio nei pressi del ponte che da lì immettesuperche conduce verso a Lecce, a sud e a, in direzione nord. Ragazzo morto in ospedale Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online,Report, pare che il giovane sia spirato non appena arrivato in ospedale. La vittima procedevainsieme ad un gruppo diciclisti, proprio in direzione di ...