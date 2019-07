Samsung sta già testando Android 10 Q su Galaxy S10 | Galaxy S10e e Galaxy S10+

Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale : ecco nuovi render stampa e specifiche tecniche : Samsung Galaxy Tab S6 sarà un signor tablet tutto in metallo con Snapdragon 855, S-Pen con ricarica wireless e tanto altro, ma l'assenza del jack per le cuffie non andrà certamente giù a molte persone. L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale: ecco nuovi render stampa e specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Samsung Health elimina quick measure e “sposta” la saturazione dell’ossigeno nel sangue : Samsung Health si aggiorna alla versione 6.6 e non supporta più il servizio "quick measure": la novità si aggiunge al recente spostamento della funzione SpO2 per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue. L'articolo Samsung Health elimina quick measure e “sposta” la saturazione dell’ossigeno nel sangue proviene da TuttoAndroid.

Ecco come sarà Samsung Galaxy Note 10+ 5G in questo render stampa : Samsung è pronta a presentare ufficialmente la serie Galaxy Note 10 il 7 agosto e oggi abbiamo la prima immagine del Galaxy Note 10+ 5G che sarà prerogativa di Verizon Wireless negli Stati Uniti. Le immagini di @evleaks mostrano le triple telecamere posteriori e come il Galaxy Note 10 sia sprovvisto di sensore ToF aggiuntivo, presente invece nel fratello maggiore Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco come sarà Samsung Galaxy Note 10+ 5G in questo ...

Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica : Dopo aver scoperto quando arriverà sul mercato Samsung Galaxy Fold, nella sua forma aggiornata, scopriamo quale sarà la principale novità a livello estetico. L'articolo Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold : l'uscita è prevista a settembre : L' Agenzia Nazionale Stampa Associata ha reso noto che l'azienda multinazionale di origine coreana Samsung è pronta ad immettere sul mercato nel mese di settembre il nuovo dispositivo Galaxy Fold, con cui mira a primeggiare nell'ambito delle tecnologie: l'evento era precedentemente previsto in America il 26 aprile ma era stato rimandato per alcune anomalie rilevate che ne hanno impedito l'uscita ufficiale. Attualmente interessata dunque ad ...

Samsung Internet Browser si aggiorna e porta alcune comode funzioni nel canale stabile : Samsung Internet Browser si aggiorna sul Google Play Store alla versione 9.4.00.45 e introduce nel canale stabile alcune comode funzioni, tra cui il gestore della riproduzione automatica dei video e il lettore di codici QR. L'articolo Samsung Internet Browser si aggiorna e porta alcune comode funzioni nel canale stabile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A80 - lo smartphone con fotocamera rotante che affascina - ma costa tanto : Samsung Galaxy A80 è uno smartphone che vede nella fotocamera rotante l’elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Grazie a questo particolare, il design subisce una ventata di novità rispetto a quanto visto finora. È interessante, ma non è adatto a tutti perché non è compatto e ha un prezzo di 679 euro che lo mette fuori dalla portata di molti aspiranti utenti. Vale la pena ricordare che gli smartphone Android hanno una tendenza al ...

Ecco il Samsung Galaxy Note 10 senza tasti che non vedremo perché è stato cancellato : Dal solito Ice Universe su Twitter arriva un nuovo interessante contributo che riguarda l'attesissimo Samsung Galaxy Note 10. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco il Samsung Galaxy Note 10 senza tasti che non vedremo perché è stato cancellato proviene da TuttoAndroid.

Hex Installer vi permette di creare temi personalizzati per i Samsung con la One UI senza root : Volete creare temi personalizzati per la Samsung One UI? Ecco come fare con Hex Installer, un'app che funziona senza root e che ci permette di personalizzare vari aspetti dell'interfaccia grafica dei Samsung con Android 9 Pie. L'articolo Hex Installer vi permette di creare temi personalizzati per i Samsung con la One UI senza root proviene da TuttoAndroid.

Molteplici novità e avvistamenti in Italia per Samsung Galaxy S9 : aggiornamento di luglio in uscita : Ci apprestiamo a vivere un weekend ricco di spunti interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un S9 Plus, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio. Nella giornata di ieri vi ho anticipato alcuni tra i temi che avremo modo di toccare con mano nel momento in cui la patch in questione sarà disponibile per tutti via OTA, anche in riferimento a chi nell'ultimo anno e mezzo ha scelto prodotti ...

Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile - basta l’app GAssist : GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen. L'articolo Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile, basta l’app GAssist proviene da TuttoAndroid.

Il grande gioco dell’estate di Gsm55 : 12.000 euro di premi e un Samsung Galaxy S10e in palio : Gsm55.it, sito specializzato nella vendita di cover e accessori, lancia la promo dell'estate, con 12.000 euro di premi in palio e un Samsung Galaxy S10e. L'articolo Il grande gioco dell’estate di Gsm55: 12.000 euro di premi e un Samsung Galaxy S10e in palio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 con display espandibile? Samsung ci sta pensando : ecco le immagini : Il gigante sudcoreano ha presentato un brevetto che illustra una soluzione apparentemente efficace per disporre di un display più grande in tasca. Le immagini mostrano che lo schermo del Galaxy S11 è espandibile orizzontalmente verso destra con il bordo della cornice attorno allo schermo che sembra adattarsi tramite un meccanismo a binario in modo che il display flessibile rimanga ben protetto da influenze esterne. L'articolo Samsung Galaxy S11 ...

Samsung Galaxy Note 10+ messo a nudo da una valanga di render stampa : Una valanga di render stampa fugano gli ultimi dubbi rimasti sul design di Samsung Galaxy Note 10+ a una ventina di giorni dal lancio. messo a nudo in varie angolazioni e in due colorazioni, rimane poco spazio all'immaginazione ormai. L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ messo a nudo da una valanga di render stampa proviene da TuttoAndroid.