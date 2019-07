Ragusa | maltrattamenti su anziani | disposte 3 misure cautelari

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Marco Della Corte Tre arresti perall'interno di una casa di riposo per, le vittime erano accusate di puzzare e venivano minacciate di morte Erano insultati, accusati di scarsa igiene e minacciati continuamente di morte. Questo sarebbe stato il terribile contesto che alcuniavrebbero vissuto all'interno di una casa di riposo a. Offese abominevoli, registrate dagli inquirenti, da parte di alcune infermiere esercitanti all'interno della struttura. Citazioni quali "Animale", "Capra", "Puzzi come una bestia", "Mi fai schifo", "Scema" , "Sei pazza" erano all'ordine del giorno. Tali insulti erano destinati, per la maggior parte, a donne malate di Alzheimer, del tutto incapaci di reagire. Per non parlare delle minacce, come: "Se non ti lavi ti prendo a schiaffi", "Ti ammazzo", "Muoviti che mi fai schifo o ti do uno schiaffo". Per non ...

