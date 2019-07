Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) In seguito a quello che sembrerebbe essere un glitch di gioco, la rarità di alcuni oggetti molto difficili da trovare in2 sarebbe calata considerevolmente, tanto da mettere in crisi i "" di oggetti di gioco che si annidato nella community.Come possiamo vedere, se siete amanti degli oggetti dagli effetti particellari insoliti, beh è il vostro giorno fortunato, almeno fin quando questo problema non verrà risolto, il che ci si auspica avvenga molto presto.Gli oggetti rari (ora meno rari) sono ottenibili dalle casse premio del gioco, e sono molti e thread aperti nei quali i giocatori invitano a non scambiare tali articoli, in quanto andrebbero a minare significativamente l'economia di gioco, facendo calare il prezzo di oggetti di gioco fin ora rari e quindi con un valore di mercato più elevato.Leggi altro...

matteosalvinimi : Vorrebbe fossimo il campo profughi d’Europa, com’era al tempo dei suoi amici del Pd? Sbagliato! Macron si occupi d… - Eurogamer_it : Qualche problemino per i commercianti di Team Fortress 2 #TeamFortress2 - MILONGBEACH : RT @matteosalvinimi: Vorrebbe fossimo il campo profughi d’Europa, com’era al tempo dei suoi amici del Pd? Sbagliato! Macron si occupi dei… -