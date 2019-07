Morto Hugo Santillan | dopo un match | il pugile argentino aveva 23 anni

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un'altra tragedia nella boxe. Èin Argentina il 23enneAlfredoricoverato sabato scorso in seguito ai dcerebrali riscontratiunin categoria superleggeri disputato a San Nicolas (Argentina) con l'uruguayano Eduardo Javier Abreu.ha avuto un mancamento quando attendeva sul ring il verdetto dei giudici che è stato di parità. I due pugili disputavano sabato unvalido per il titolo latinoamericano dei superleggeri Wbc.è collassato, si è accasciato fra le braccia dei secondi durante la lettura del verdetto. È stato trasportato in ospedale a San Nicolas dove le sue condizioni sono state giudicate subito gravi dai sanitari che lo hanno soccorso: trauma ed emorragia cerebrale. La condizione generale del giovaneè rimasta grave con problemi anche a carico di altri organi. Era in ...

Corriere : Boxe, un altro morto: il 23enne Hugo Santillan si arrende a un trauma cranico - TerrinoniL : Boxe, un altro morto: il 23enne Hugo Santillan si arrende a un trauma cranico - zazoomnews : Boxe in lutto Hugo Santillan è morto: letali i colpi subiti nel match di sabato contro Javier Abreu - #lutto… -