Biglietti per Gemitaiz e Madman a Roma e Milano | 2 concerti insieme nei palasport nel 2020

5 nuovi concerti per il tour dei Modà : Biglietti in prevendita per le nuove date di marzo 2020 : Si aggiungono 5 nuovi concerti a quelli già previsti per il tour dei Modà. La band guidata da Kekko Silvestre si esibirà nei palasport dal mese di dicembre e sono stati annunciati oggi 5 nuovi appuntamenti in programma per il mese di marzo. Si tratta di date comprese tra il 6 e il 28 marzo, da Catania a Milano. Il 6 marzo i Modà sono attesi al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA) e il 14 marzo al PalaFlorio di ...

Info e Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Europa : Con il calendario ancora in aggiornamento per le date italiane, sono ufficiali i concerti di Francesco Renga in Europa per il supporto di L'Altra Metà, ultimo disco di inediti che ha pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Aspetto Che Torni. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati e secondo le modalità di consegna abituali. Le date in Europa seguono quelle in Italia, con oltre 40 ...

Roma - Biglietti Atac gratis per chi ricicla plastica : sperimentazione al via : Economia circolare per viaggiare gratis su bus e metro. Comincia in tre stazioni metropolitane a Roma la campagna promossa da Atac, la partecipata capitolina del trasporto pubblico, per la...

Zandvoort : più di un milione di richieste per i Biglietti : Oltre un milione di olandesi vogliono essere presenti il prossimo anno alla prima gara di casa di Max Verstappen: è il boss del circuito di Zandvoort Jan Lammers a dire che sono stati sommersi dall’interesse per i biglietti: “Sapevamo che sarebbe stato molto popolare, ma più di un milione di richieste è pazzesco. Avremmo potuto […] L'articolo Zandvoort: più di un milione di richieste per i biglietti sembra essere il primo su ...

Jovanotti ad Olbia il 23 luglio - Fiorello ospite d’eccezione : scaletta e Biglietti per il Jova Beach Party in Sardegna : Jovanotti ad Olbia, in concerto con il Jova Beach Party stasera, martedì 23 luglio. La location è quella della Banchina Isola Bianca Molo Bonaria per la nuova tappa dell'innovativa tournée di Jovanotti sulle spiagge italiane. Una giornata all'insegna del divertimento e della musica, quella di Jova ma anche quella dei suoi numerosi ospiti, è ciò che attende i fan sardi che potranno godere di un momento eccezionale: sul palco di Jovanotti ci ...

Bolgia d'estate - il giallo dei Biglietti per gli aliscafi : la Guardia Costiera a caccia dei bagarini : L'assalto al Beverello produrrà conseguenze: l'area portuale è interamente video sorvegliata e se ci sono stati bagarini in azione, o altri, abusi saranno perseguiti, assicura...

Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio : Biglietti in prevendita per il tour teatrale : Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio è il tour teatrale in partenza a novembre. Le Vibrazioni tornano in concerto con un nuovo spettacolo e lo fanno per sorprendere i fan con l'orchestra. Le guiderà il maestro Beppe Vessicchio, in ognuno degli appuntamenti annunciati ed in programma fino al mese di dicembre. La tournée teatrale Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio partirà il giorno 11 novembre da Palermo per ...

Tiziano Ferro raddoppia a San Siro - Biglietti in prevendita per il 2° concerto a Milano nel 2020 : Tiziano Ferro raddoppia a San Siro, sono due i concerti in programma allo Stadio Meazza di Milano per il 2020. La notizia è giunta oggi, quando al sold out del primo evento manca ormai solo una manciata di biglietti. Tiziano Ferro aggiunge una nuova data allo Stadio San Siro di Milano per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. A TZN2020, il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, si aggiunge un concerto. L'artista di Latina si ...

Biglietti in prevendita per il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020 : Il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020 è diventato ufficiale. La città italiana compare nella lista di location che il gruppo raggiungerà nella prossima annata, quella nella quale supporteranno il nuovo album di inediti WE ARE NOT YOUR KIND. Ancora da decidere la data del concerto, ma coloro che vorranno acquistare i Biglietti in prevendita esclusiva dovranno pre-ordinare il nuovo album entro le 12,30 dell'8 agosto su Roadrunner ...

Coez raddoppia a Milano - Biglietti in prevendita per il 2° concerto al Mediolanum Forum di Assago : Coez raddoppia a Milano. Quando al primo concerto annunciato al Mediolanum Forum di Assago mancano ancora diversi mesi, Coez annuncia il sold out della prima tappa e il raddoppio dell'evento. L'artista si esibirà al Forum di Assago (Milano) non sono il 27 ottobre (tutto esaurito) ma anche il 26 novembre. Il sold out della tappa milanese segue le tre anteprime di E’ sempre bello in tour che si sono tenute lo scorso maggio al Palazzo dello ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Alberto Urso - nuove date da Brescia a Napoli : Sono in prevendita dalle 16 del 17 luglio, i Biglietti per i concerti di Alberto Urso per il supporto dell'album Solo. L'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi è infatti pronto a debuttare sul palco con una nuova serie di concerti che lo vedranno protagonista in solitaria e per il supporto del nuovo album, che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Le nuove date annunciate sono quella del ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Sardegna tra Cagliari e Sassari : Sono annunciati i concerti di Francesco Renga in Sardegna. Si allunga così il calendario degli eventi che l'artista ha organizzato per il supporto di L'Altra Metà, ultimo album di inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo. Le nuove date sono fissate per il 22 dicembre al Teatro Comunale di Sassari e per il 23 dicembre alla Fiera di Cagliari. I Biglietti sono in prevendita dalle 11 del 18 luglio, mentre per ...

Milano - i nuovi Biglietti Atm e le domande frequenti : quello che c’è da sapere per viaggiare con i mezzi pubblici : È nato il nuovo Sistema tariffario integrato «Stibm»: nove anelli intorno dal Duomo, aumento del biglietto standard a 2 euro, ma anche agevolazioni per le fasce deboli

Euro 2020 - richieste boom per i Biglietti : cresce sempre di più l’attesa : Manca ancora un pò di tempo per Euro 2020 ma l’attesa è già altissima. La Uefa ha infatti ricevuto 19,3 milioni di richieste di biglietti per la prima finestra di vendita per i prossimi Europei, superato il record di 11 milioni stabilito per la competizione in Francia. Sono state elevatissime le richieste per la finale, circa 1,9 milioni per l’evento che si svolgerà allo stadio di Wembley il 12 luglio 2020, più di 540.000 ...