Ondata di caldo in Francia | oggi il picco delle temperature | “evitare o rinviare gli

Meteo Italia - Ondata di calore : dove farà più caldo oggi e domani - l’ELENCO delle città : Pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: oggi e domani due giornate da allerta di livello 3 (“bollino rosso“) in numerose città, mentre sabato si registrerà una tregua. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Previsioni Meteo - Ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Ondata di caldo africano - 4° giorno con oltre +30°C a Venezia : disagio fisico intenso e qualità dell’aria scadente fino a sabato : Solo sabato 27 luglio il disagio fisico causato da caldo e umidità, e la concentrazione di ozono nell’aria, diminuiranno nel territorio Veneziano. Lo comunica la protezione civile di Venezia sulla base dei dati rilevati dal centro meteo di Teolo dell’Arpav. Secondo i dati disponibili, oggi è stato il quarto giorno consecutivo con temperature superiori ai +30°C, e si parla quindi di “Ondata di calore”. Il fenomeno ...

Meteo - Ondata di caldo africano in Europa : Belgio e Olanda infuocate - mai così caldo dal 1883 : Belgio e Olanda, nella morsa dell’ondata di caldo africano che sta attanagliando l’Europa occidentale, registrano temperature record, con la colonnina di mercurio destinata a salire ancora. L’Istituto reale Meteorologico olandese ha rilevato la temperatura più alta di sempre, con +38,8°C a Gilze-Rijen, nel sud del Paese. E anche l’Istituto reale di Meteorologia belga, alle 14,30, ha registrato la temperatura più alta dal ...

Ondata di caldo - ANBI : “Riserve idriche sufficienti - ma vanno utilizzate con oculatezza” : “Di fronte al caldo torrido di questa settimana, il sistema idrico italiano sta rispondendo in maniera adeguata, esaudendo le richieste per usi umano, agricolo e produttivo (forte innalzamento nei consumi di energia anche idroelettrica per il condizionamento degli ambienti); va, comunque, segnalata la repentina discesa dei livelli dei grandi bacini settentrionali con i laghi di Como e di Iseo, abbondantemente al di sotto della media ...

Meteo - Ondata di caldo in Italia : il bollettino e l’elenco delle città con “bollino rosso” : Il caldo stringe della sua morsa l’Europa, Italia compresa. E stato pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: sono 5 oggi le città contrassegnate dal “bollino rosso“, che indica “condizioni ad elevato rischio“, mentre domani saliranno addirittura a 13. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di ...

Meteo - nuova Ondata di caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...

Meteo - Ondata di caldo africano in Europa : +42°C in Spagna - +40°C in Francia e Portogallo ed è solo l’inizio : La nuova ondata di caldo africano in Europa sta per raggiungere il suo picco e già ieri, 22 luglio, sono state registrate le prime elevate temperature sui settori sudoccidentali del continente. Nella Penisola Iberica, il Portogallo meridionale e orientale e la Spagna sudoccidentale e nordorientale hanno fatto registrare le temperature più alte. Quasi raggiunti i +42°C ad Andajur, in Spagna. Almeno 15 le località spagnole che hanno superato i ...

Ondata di caldo in Francia : torna la “canicule” - attesi nuovi record : A poco meno di un mese dalla prima allerta per le alte temperature, la Francia è nuovamente stretta nella morsa del caldo: sono tornati in radio e tv gli appelli in cui si invita la cittadinanza ad idratarsi e restare all’ombra. Al momento Météo France ha diramato l’allerta “arancione” per 59 dipartimenti per l’arrivo della “canicule“, la forte calura estiva: la colonnina di mercurio che in alcuni casi ...

New York - dopo l’Ondata di caldo - piogge torrenziali lasciano la città sott’acqua : strade e metro allagate [FOTO e VIDEO] : dopo un weekend di caldo cocente, il cielo alla fine si è aperto su New York, scaricando grandi quantità di pioggia su alcune zone della città. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un‘allerta per alluvioni lampo per Manhattan, Queens e Brooklyn. La potente tempesta di pioggia ha colpito New York nella sera (ora locale) di ieri, lunedì 22 luglio, allagando le strade di Brooklyn e Staten Island. Il temporale si è spostato sulla città ...

Meteo - altra Ondata di caldo record : ecco le città da bollino rosso : Un’altra ondata di caldo record. Stando alle previsioni degli esperti Meteo, il possente assalto dell’anticiclone africano su mezza Europa sta provocando un clima infuocato e molta afa anche su molte regioni del nostro Paese e oggi, 23 luglio, il termometro continuerà a salire. Come previsto nei giorni scorsi, quella in corso sarà una settimana caldissima in tutta la penisola, da Nord a Sud, con alcune zone in cui si raggiungeranno punte ...

Ondata di caldo in Italia : nelle ultime 8 ore - il picco dei consumi di energia contro l’afa - +47% : Un balzo di oltre il 47% dei consumi di energia elettrica nelle ultime otto ore da quando è iniziato l’assedio della cappa di caldo sull’Italia. E’ quanto emerge da un’analisi Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Terna che gestisce la rete elettrica nazionale. L’aumento delle temperature con l’afa alle porte e i record di caldo previsti in diversi centri urbani con picchi anche di +40°C sta facendo impennare l’utilizzo dei ...