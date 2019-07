Festival di Venezia | ZeroZeroZero e The New Pope in anteprima | ecco la conferma

ZeroZeroZero - la serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero, la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

Festival di Venezia 2019 - i film in concorso e le star attese : da Joaquin Phoenix a Brad Pitt : Roman Polanski, Steven Soderbergh, James Gray, Pablo Larrain, Atom Egoyan, Noah Baumbach e l’annunciato Kore-eda in apertura. E ancora l’atteso Joker con Joaquin Phoenix, e gli italiani Pietro Marcello (Martin Eden), il ritorno di Franco Maresco (La mafia non è più quella di una volta) e di Mario Martone (Il sindaco del rione Sanità). Così i principali autori e le “hits” del concorso internazionale della 76ma Mostra Internazionale di Arte ...

The New Pope in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia : È prevista nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale fuori concorso l’anteprima mondiale di due episodi di The New Pope, la serie diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino che ha diretto tutti gli 8 episodi ed è regista, tra gli altri, anche de La grande bellezza e The Young Pope. The New Pope, il cast Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich, ...

Festival del Cinema di Venezia : tra i top Polanski e Soderberg. Tre gli italiani in concorso : Pietro Marcello - Maresco e Martone : Ad Astra con Brad Pitt, J’accuse di Roman Polanski, Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix, The Laundromat di Steven Soderberg con Gary Oldman, Banderas, Meryl Streep si Panama papers sono tra i titoli top in concorso alla 76/a edizione della Mostra del Cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre). L’annuncio oggi a Roma. Sono tre, invece, i film italiani in concorso alla 76 edizione della Mostra internazionale d’arte ...

La lista dei film in concorso al Festival di Venezia : È stata annunciata la lista dei film che parteciperanno al concorso ufficiale della 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (ma tutti lo chiamano Festival). Il Festival si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre.

ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? L’anteprima della serie Sky in coppia con The New Pope (rumors) : ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? Questa è la domanda che circola da un po' sul web e tra gli appassionati delle serie tv Sky e la conferma sembra ormai vicinissima. Non è la prossima volta che le serie tv sbarcano a Venezia per una presentazione esclusiva e in anteprima rispetto ad ogni piattaforma e se in passato è toccato a The Young Pope e L'Amica Geniale, questa volta potrebbe toccare a ZeroZeroZero e The New Pope. La 76esima ...

Iago Garcia sbarca al Festival di Venezia : la scelta su matrimonio e figli : Iago Garcia attore nel film Il nostro Papa e sempre più innamorato di Eleonora Puglia Momento d’oro per Iago Garcia. Il popolare attore spagnolo, noto per le sue interpretazioni nelle soap Il Segreto e Una Vita ma pure per la fiction italiana Non dirlo al mio capo, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del […] L'articolo Iago Garcia sbarca al Festival di Venezia: la scelta su matrimonio e figli proviene da Gossip e Tv.

Festival di Venezia - ZeroZeroZero e The New Pope in anteprima? : Già l'anno scorso il Festival di Venezia ospitò l'anteprima di un'attesissima serie tv, L'Amica Geniale, che sarebbe andato in onda da lì a due mesi su Raiuno. Per la 76esima edizione, in programma dal 28 agosto al 7 settembre prossimo, si raddoppia: la rassegna, infatti, dovrebbe proiettare in anteprima ZeroZeroZero e The New Pope.Manca ancora l'annuncio ufficiale, che sarà fatto giovedì prossimo, quando sarà presentato il programma completo ...

Meryl Streep compie 70 anni - diventa nonna e torna (forse) al Festival di Venezia : Più che una diva una leggenda vivente che continua a mantenere intatto il suo fascino e appeal verso un pubblico trasversale di almeno tre generazioni salita 21 volte sul palcoscenico dell’Oscar e ben 26 su quello dei Golden Globe, compreso un Orso d’oro alla carriera. Meryl Streep spegne con sfrontatezza 70 candeline sfoggiando le rughe con orgoglio protetta e amata da sempre da una solida famiglia il marito Don Gummer, i ...

Festival di Venezia 2019/ I nuovi film di Roman Polanski e Woody Allen al Lido? : Festival di Venezia 2019, prime voci in attesa dell'attesa conferenza stampa: Roman Polanski e Woody Allen potrebbero fare tappa al Lido.