Conte "MAGGIORANZA ALTERNATIVA O UN MIO PARTITO? SOLO FANTASIE" : ROMA (ITALPRESS) - L'incontro con Salvini e Di Maio? "Cosa buona e giusta". Cosi', con una battuta, il premier Giuseppe CONTE, fuori da Palazzo Chigi prima dell'inizio dell'incontro con i sindacati. Quanto alle dichiarazioni di questa mattina del vice premier Salvini, CONTE taglia corto: "Non le ho

Giuseppe Conte : “Mai con un’altra maggioranza - non è la Prima Repubblica” : "Non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà e la sua nobile vocazione. Voliamo alto", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla stampa. Replicando al ministro Salvini, poi ha continuato: "Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia".Continua a leggere

Governo : Conte - ‘fantasia che io cerchi altra maggioranza - voliamo alto’/Rpt : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “E’ una cosa assolutamente fantasiosa che possa cercare in Parlamento maggioranze alternative. voliamo alto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti circa le accuse mosse ieri da Matteo Salvini sulla ricerca di maggioranze alternative. Le dichiarazioni del responsabile del Viminale “non le ho lette – dice il presidente del Consiglio lasciando il ristorante ...

I grillini si spaccano e Conte cerca una maggioranza alternativa : Salvini osserva : La “profezia” di Matteo Salvini si sta avverando. A staccare la spina al Governo saranno i grillini. Il leader della

Senato - Conte attacca su Russia. E Salvini lo accusa : “Cerca voti per nuova maggioranza” : La premessa e' il rispetto del Parlamento. Nell'Aula del Senato, dove e' chiamato a tenere una informativa su una presunta trattativa tra la Lega e personalita' di nazionalita' russa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda di non essere mai sfuggito alle richieste delle Camere che considera, rimarca, non come un "orpello del sistema democratico", ma l'essenza stessa del governo. Parole che sembrano segnare una distanza con il ...

La maggioranza degli elettori leghisti : 'No alla crisi Avanti con il governo Conte e con i 5 Stelle'. Esclusivo : La maggioranza assoluta degli elettori della Lega non vuole la crisi di governo ma chiede a Matteo Salvini di andare Avanti con il governo Conte e con l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. A chiedere la fine dell'esecutivo con Luigi Di Maio e le elezioni politiche anticipate è... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - il retroscena sul piano estremo : "Il problema è Conte". Stessa maggioranza - nuovo premier : La telefonata notturna tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio tappa almeno una falla. A Barzago, dopo aver parlato per qualche minuto con il collega del M5s, il leader leghista ha fatto rientrare la crisi: "Questa mattina avevo detto che non c'è più fiducia. Mi correggo: in Di Maio ho avuto e ho fiducia

Giuseppe Conte accusa Matteo Salvini di ingerenze e medita il piano per cambiare la maggioranza : Il disagio di Conte è dato dal fatto che si pensa re ma non è neppure principe consorte. Quel ruolo spetta a Di Maio, che almeno quando strepita contro l' alleato Salvini lo fa dall' alto di un 34% di voti presi l' anno scorso. Il premier avvocato del popolo invece è solo un mandatario, non ha una f

Csm - Conte : “Maggioranza giudici onesta. Riforma della giustizia sarà medita bene. Ben venga collaborazione opposizioni” : “La rifoma della giustizia è una pagina che, da giurista, mi fa particolarmente soffrire. So per esperienza diretta della grandissima onestà professionale della maggioranza dei giudici, quindi leggere le cronache di questi giorni mi ferisce personalemnte, perché penso all’imbarazzo che ne derivi a quei giudici che con grande sacrifico, impegno e onestà si dedicano quotidianamente al servizio giustizia. Immaginare che un cittadino, leggendo ...

Marcucci (Pd) : “Conte apra la crisi in Parlamento - non c’è un’altra maggioranza possibile” : Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendogli di riferire in Parlamento e di aprire nelle Aule delle Camere la crisi di governo. Poi la palla passerebbe al capo dello Stato, ma secondo Marcucci in questa legislatura "non ci sono altre possibili maggioranze".Continua a leggere

Conte avverte i partner di maggioranza - collaborate o lascio. Sempre caos governo : Un ultimatum alle forze di maggioranza e ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini: basta polemiche elettorali, dice Giuseppe Conte, decidete che fare per andare avanti con il "governo del cambiamento" serve "leale collaborazione". Se mancherà e se le risposte non saranno rapide (ma non c'è una scadenza precisa) il presidente del Consiglio potrebbe dimettersi. Conte convoca i giornalisti a palazzo Chigi per provare a riprendere la scena dopo ...

Andiamo avanti con lealtà - questa è unica maggioranza possibile! Luigi Di Maio risponde a Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, risponde all'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza". Ma Di Maio chiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.

Governo M5S-Lega - sconfitti malpancisti e rosiconi Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it