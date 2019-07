Agricoltura | Coldiretti | è allarme invasione insetti alieni per via dei cambiamenti

Maltempo Toscana - Coldiretti : duro colpo all’Agricoltura : Dall’inizio dell’estate sono già 117 gli eventi climatici estremi che hanno colpito l’Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento: il dato emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD sugli eventi estremi. “Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo anche la Toscana – sottolinea Coldiretti regionale – ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - danni pesanti per l'Agricoltura in provincia : Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevole

Coldiretti : Agricoltura traina il lavoro : 11.55 L'agricoltura traina la crescita dell' occupazione con un balzo del 5,6% delle ore lavorate facendo registrare un tasso di incremento più del doppio dell' industria (+2,6%) e oltre sei volte i servizi (+0,9%). Lo rileva un'analisi della Coldiretti. "L'Italia - viene poi sottolineato - è al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura con gli under 35 che sono alla guida di 57.621 imprese nel 2018, in aumento del 4,1% rispetto ...

Coldiretti : l’Agricoltura traina la crescita dell’occupazione : “Con un balzo del 5,6% nelle ore lavorate è l’agricoltura a trainare la crescita dell’occupazione facendo registrare un tasso di incremento più del doppio dell’industria (+2,6%) e oltre sei volte i servizi (+0,9%)“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel primo trimestre 2019. “Si tratta – sottolinea la Coldiretti – della conferma della ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il doppio della pioggia Agricoltura ko” : A mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media in un mese di maggio del tutto anomalo che fa segnare il record mensile da oltre un decennio, con 123,3 millimetri di pioggia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni di Meteogiornale che ha rilevato peraltro che la temperatura per questo mese è stata di 1,5° gradi inferiore alla norma del trentennio 1961-90. A causa di una ...

PIL - Coldiretti : l’Agricoltura “fa registrare il maggior incremento congiunturale” : “Con un balzo del 2,9% del valore aggiunto è l’agricoltura tra tutti i settori a far registrare il maggior incremento congiunturale“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei conti trimestrali del Pil dell’Istat che evidenzia anche un aumento su base annua del settore primario dello 0,1%. “Le difficoltà dei consumi alimentari interni ancora stagnanti – sottolinea la Coldiretti – sono state compensate dalle esportazioni con ...