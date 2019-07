Un altro sbarco a Lampedusa | e non c' entrano le Ong | sbarcano 77 migranti | molte donne

Un altro "mini sbarco" a Lampedusa : in dodici arrivano sull'isola : Mauro Indelicato Sono dodici i migranti approdati nelle scorse ore a Lampedusa a bordo di un piccolo barchino. Insolita la composizione del gruppo: solo un adulto presente, il resto è composto da donne e bambini Un altro sbarco con un piccolo barchino e con a bordo una decina di persone si è verificato nelle scorse ore a Lampedusa . Non è certamente il primo di questa estate 2019. Si tratta dell’ultimo episodio del genere annotato tra ...

Migranti - altro sbarco a Crotone - soccorsi in 54 in barca a vela : (Agenzia Vista) Crotone, 26 maggio 2019Migranti, altro sbarco a Crotone, soccorsi in 54 in barca a velaCinquantaquattro Migranti, tutti uomini, e tutti di nazionalità pachistana, sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi, la notte scorsa, da un pattugliatore della Guardia di finanza al largo delle coste di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Fonte: Guardia di FinanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...