Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) E'nella notte a Bergamo, presidente onorario di Italmobiliare. Ingegnere e industriale,e' stato presidente di Italcementi prima della cessione alla tedesca Heidelberg nel 2015 da parte della famiglia. Nato a Milano il 5 maggio del 1931si era laureato in ingegneria meccanica al Politecnico della sua citta', per riceveredopo una laurea 'honoris causa' in ingegneria gestionale all'Universita' di Bergamo. Subito dopo la laureainizio' nel 1958 la sua attivita' in Italcementi, diventandone prima direttore generale poi consigliere delegato e infine presidente fino al passaggio di controllo della societa' nel 2016.Nel 1984 ha assunto la carica di presidente e Consigliere Delegato di Italmobiliare, la societa' d'investimenti di famiglia, di cui e' stato presidente fino al 2017 e in seguito presidente Onorario. Oltre alla ...

ilfogliettone : Scomparso Giampiero Pesenti, aveva 88 anni - - fisco24_info : Addio a Giampiero Pesenti, industriale e testimone di un’irripetibile stagione italiana: Con Giampiero Pesenti, sco… - paolopoliti1 : Italmobiliare: scomparso Giampiero Pesenti -