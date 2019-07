Sciopero dei trasporti di oggi | gli orari e le informazioni utili

Lo Sciopero dei trasporti : oggi fermi treni - metro - bus e navi : Ha preso il via con diverse modalità e fasce orarie a seconda della città, lo sciopero dei trasporti che il ministro Danilo Toninelli ha cercato di scongiurare ieri in extremis. I sindacati confederali hanno respinto anche la richiesta di rinvio da parte del Garante: treni, metro, bus e navi si fermano. "Le ragioni restano", si legge nella nota congiunta Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti al termine dell’incontro al ministero delle ...

Sciopero - il mercoledì nero dei trasporti : si fermano treni - metro - bus e navi : Fumata nera dall'incontro al ministero dei trasporti, seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo stop oggi sarà con modalità e fasce orarie diverse da città a città. Venerdì lo stop del settore aereo per 4 ore

Il mercoledì nero dei trasporti : Sciopero generale di treni - metro - bus e navi : Fumata nera dall'incontro al ministero dei trasporti, seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo stop oggi sarà con modalità e fasce orarie diverse da città a città. Venerdì si fermeranno i lavoratori del settore aereo per 4 ore

24 luglio : Sciopero dei trasporti - i fatti e le notizie del giorno : Oggi mercoledì 24 luglio 2019 il giorno numero 205 del 2019. Quella di oggi sarà però un giornata da bollino roso sia per il caldo torrido che raggiungerà il suo picco massimo della nuova ondata di calore sia per lo sciopero del trasporto che riguarderà autobus urbani ed extraurbani, treni e anche traghetti.Continua a leggere

I sindacati confermano lo Sciopero dei trasporti del 24 luglio : I sindacati rispondono con un secco no alla richiesta avanzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che al tavolo sui trasporti ha chiesto di sospendere lo sciopero generale previsto in tutta Italia per il 24 e 26 luglio. La richiesta arriva dopo l'incendio doloso che ieri ha praticam

Sciopero dei trasporti - no dei sindacati alla revoca : caos in vista su aerei e treni Stop - orari - mezzi : i rischi per chi viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Sciopero dei trasporti - no dei sindacati alla revoca : caos in vista su aerei e treni Stop - orari - mezzi : i rischi per chi viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Sciopero dei trasporti - no dei sindacati alla revoca : rischio caos su aerei e treni Stop - orari - mezzi : i rischi per chi viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Sciopero trasporti - Toninelli chiede rinvio. No dei sindacati : Sciopero trasporti, Toninelli chiede rinvio. No dei sindacati Il ministro dei trasporti: "Siamo dalla vostra parte ma non abbiamo la bacchetta magica". Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ribadiscono: l'astensione di mercoledì sui treni ci sarà. In trattativa una riduzione oraria su quella del trasporto aereo di ...

Toninelli prova a scongiurare lo Sciopero dei trasporti. I sindacati : "Non ci sono le condizioni" : Gli italiani si stanno già muovendo in massa per le vacanze estive e migliaia di turisti da tutto il Mondo stanno raggiungendo l'Italia per lo stesso motivo, ma questi spostamenti rischiano di essere complicati dai due scioperi dei trasporti previsti per il 24 e il 26 luglio.Ora, a poche ore dal primo sciopero previsto per domani, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già criticato quotidianamente dal vicepremier Matteo Salvini, si sta ...

Toninelli prova a scongiurare lo Sciopero dei trasporti. Sindacati : "Non ci sono le condizioni" : Gli italiani si stanno già muovendo in massa per le vacanze estive e migliaia di turisti da tutto il Mondo stanno raggiungendo l'Italia per lo stesso motivo, ma questi spostamenti rischiano di essere complicati dai due scioperi dei trasporti previsti per il 24 e il 26 luglio.Ora, a poche ore dal primo sciopero previsto per domani, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già criticato quotidianamente dal vicepremier Matteo Salvini, si sta ...

Sciopero dei trasporti - Toninelli : "Rinviatelo". Ma sindacati si oppongono : Giorgia Baroncini Il ministro Toninelli, appoggiato dal Codacons, chiede il rinvio dello Sciopero previsto per il 24 e il 26 luglio. I sindacati: "Non ci sono le condizioni" Rinviare lo Sciopero indetto per il 24 e il 26 luglio. È quanto richiesto dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli, ai sindacati. In seguito all'attentato sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato forti disagi, il ...

Sciopero dei trasporti - Toninelli : "Revocatelo". Ma sindacati si oppongono : Giorgia Baroncini Il ministro Toninelli, appoggiato dal Codacons, chiede il rinvio dello Sciopero previsto per il 24 e il 26 luglio. I sindacati: "Non ci sono le condizioni" Rinviare lo Sciopero indetto per il 24 e il 26 luglio. È quanto richiesto dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli, ai sindacati. In seguito all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato forti ...

Sciopero dei trasporti mercoledì - Toninelli e Codacons : «Revocatelo» Ma i sindacati : non ci sono le condizioni : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi