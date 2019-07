Sampdoria | poker servito | 4-0 in amichevole all’Aurora Pro Patria

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Prosegue la preparazione dellain vista della prossima stagione. Quest’oggi,contro l’Aurora Pro, formazione che milita in Serie C: risultato finale 4-0 per i blucerchiati, in rete Bonazzoli, Gabbiadini, Jankto e Bahlouli. Nel primo tempo il tecnico doriano ha schierato il seguente 11 con il 4-3-3: Rafael; Bereszynski, Murillo, Colley, Sala; Praet, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli, Caprari. Nella ripresa, sempre con il 4-3-3, Di Francesco schiera il seguente 11: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Jankto; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramírez, Quagliarella, Maroni.L'articolo: 4-0 inall’Aurora ProCalcioWeb.

