Lutto nel cinema | morto l’attore Rutger Hauer | indimenticabile in Blade Runner

Lutto nel mondo della musica : morto a 39 anni dj Luca - in arte Shake The Rockfather : Luca Casalucci, trentanove anni, è andato a dormire nella sua abitazione di Musile di Piave e non si è più risvegliato. Originario del Trevigiano, era molto conosciuto tra la Marca e il Veneziano, sopratutto nel mondo della notte. Probabilmente è stato stroncato da un malore. Tanti i ricordi sui social. Classe 1980, originario di Monastier, Luca in arte dj Shake The Rockfather, era conosciutissimo nei locali tra la Marca e il veneziano dove ...

Boxe in Lutto - Maxim Dadashev è morto : letali i colpi subiti contro Matias nel match di venerdì : Il mondo della Boxe è in lutto, Maxim Dadashev è morto in seguito ai bruttissimi colpi subiti venerdì scorso durante il match perso contro Subriel Matias. Il 28enne russo era salito da imbattuto sul ring dell’MGM National Harbor di Oxon Hill (Maryland, USA) per affrontare il portoricano in un incontro valido per il torneo eliminatorio che avrebbe condotto al match per il titolo mondiale IBF dei pesi superleggeri. Il russo è stato messo in ...

Lutto nel mondo del tennis - si è spento all’età di 64 anni Peter McNamara : Insieme all'amico d'infanzia Paul McNamee era stato campione di doppio, formando il duo dei "SuperMac" che si imposero per due volte a Wimbledon (1980 e 1982) e una volta nello Slam di casa, l'Australian Open, nel 1979. Nel singolo, McNamara raggiunse una semifinale a Melbourne, entrando nella top ten, nel 1981, al numero 7.Continua a leggere

Lutto nel mondo del cinema - l’attrice si è spenta poco fa : “Un talento unico” : Il mondo della cultura piange Ilaria Occhini. Nata a Firenze nel 1934 era figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote abiatica per parte materna di Giovanni Papini (che la descrive bambina nel racconto breve La mia Ilaria) e per parte paterna del senatore del Regno d’Italia Pier Ludovico Occhini, ha debuttato nel cinema a diciannove anni nel film Terza liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi, per poi diplomarsi all’Accademia ...

Ancora Lutto nel mondo della cultura italiana : è morto Luciano De Crescenzo : E’ morto oggi a Roma, all’età di 90 anni, Luciano De Crescenzo. Scrittore, regista, attore e conduttore televisivo, De Crescenzo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da diversi giorni era ricoverato in ospedale. La conferma del decesso arriva dalla casa editrice Mondadori, che ha pubblicato tutti i suoi libri. L'articolo Ancora lutto nel mondo della cultura italiana: è morto Luciano De Crescenzo sembra essere il primo su Meteo Web.

Lutto nel mondo della boxe - è morto Pernell Whitaker : l’ex campione olimpico investito da un’auto : Soprannominato ‘Sweet Pea’, il pugile americano è scomparso all’età di 55 anni dopo essere stato investito da un’auto Lutto nel mondo della boxe, nella giornata di oggi infatti è scomparso Pernell Whitaker, uno dei pugili più titolati della storia. Soprannominato ‘Sweet Pea‘, lo statunitense aveva vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Los Angeles 1984, avendo ottenuto tra l’altro le cinture di ...

Valentina Cortese morta a 86 anni - Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo : È morta a Milano a 86 anni la grande attrice di cinema e teatro Valentina Cortese. «Con la scomparsa di Valentina Cortese lo spettacolo italiano perde l'ultima diva del cinema e del...

Morto Cameron Boyce : Lutto nel mondo dello spettacolo : Si è spento Cameron Boyce, la giovanissima star di Disney Channel. L'attore, di soli venti anni, aveva recitato in "Discendenti" ed era molto conosciuto per il suo ruolo nella trasmissione Jessie. Gli amici, i colleghi ed i fan di tutto il mondo si stringono attorno alla famiglia, distrutta dal dolore e sconvolta per la perdita del loro ragazzo. La tragica morte durante il sonno La causa della morte è stata spiegata come la conseguenza di una ...

Lutto nel mondo della musica : è morta Giuliana - la moglie di Peppino di Capri : Capri - «All'una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso». Sono state queste le parole di Peppino di Capri per informare gli amici che sua moglie Giuliana, 68 anni,...

Lutto nel mondo dei motori : addio a Mitsuo Ito - primo pilota giapponese a trionfare al TT dell’Isola di Man : La Suzuki saluta Mitsuo Ito: morto il primo pilota giapponese a trionfare nel TT dell’Isola di Man Il mondo delle moto dice addio ad un grande campione: è morto ieri, 3 luglio, Mitsuo Ito, primo pilota giapponese a trionfare nel Tourist Trophy dell’Isola di Man, nel 1963. Ad annunciare la scomparsa del pilota è stata la Suzuki con una nota ufficiale in cui saluta Ito, che ha partecipato a gare nazionali ed internazionali, come ...

Lutto nel mondo dell'auto - morto Lee Iacocca : Un nuovo Lutto scuote il mondo delle quattro ruote. A pochi giorni dall'addio alla signora dell'auto torinese, Lilli Bertone, dall'America è arrivata la notizia della scomparsa di Lee Iacocca, non solo un manager ma un mito degli anni 80 del secolo scorso.L'archetipo del manager americano. Nato nel 1924 ad Allentown (Pennsylvania) da una famiglia di immigrati di origini campane, Iacocca ha rappresentato, all'apice del suo successo, l'archetipo ...

Lutto nella tv italiana! Il Mago Gabriel se n’è andato all’improvviso : Lutto nel mondo della tv. È morto Salvatore Gulisano, da tutti conosciuto come il Mago Gabriel, sì quello della Gialappa’s band. Il Mago Gabriel era diventato famoso negli anni ’90 grazie al programma “Mai dire tv” della Gialappa’s band. Usava frasi sgrammaticate buffissime e, con il suo modo di parlare, e con la sua semplicità, era amato da tutti. \\A dare notizia della morte di Gulisano è stato, tramite un post pubblicato su Facebook, il ...

Lutto nel mondo dell'auto - Addio a Lilli Bertone : Si è spenta a 84 anni Lilli Bertone, vedova di quel Nuccio diventato un'icona del design automobilistico e uno dei più grandi carrozzieri italiani. La signora dell'auto torinese, come è stata soprannominata dopo aver preso le redini della Bertone nel 1997 alla scomparsa del marito, è morta a Lugano, dove viveva da ormai cinque anniLa crisi degli ultimi anni. Con la Bertone scompare una delle ultime figure di spicco legate alla capitale italiana ...