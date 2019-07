Auto vola in scarpata per 100 metri | morte due ragazze | stavano tornando dal lavoro

La Lega vola nei sondaggi - sulle Autonomie può cadere il governo Conte : Conte scrive una lettera ai governatori e prepara il consiglio dei ministri decisivo: secondo gli ultimi sondaggi Salvini...

Come Blade Runner : l’eterno sogno delle «Auto volanti» continua : Tutti ricordano “Blade Runner”. Correva l’anno 1982 e il Ridley Scott diventato famoso con “Alien” portava sul grande schermo un racconto di Philip Dick, morto pochi mesi...

Autotrasportatori - nuove agevolazioni fiscali : Novità per gli Autotrasportatori dopo l'annuncio sulle agevolazioni fiscali rese note oggi dal Ministero dell’Economia. La...

Legge 104 e Auto per disabili non a carico - niente agevolazioni per l’AdE : Legge 104 e auto per disabili non a carico, niente agevolazioni per l’AdE I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tra queste spicca l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, a patto che si rispettino determinate condizioni. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica l’Iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 cm cubici (se alimentati a benzina) o 2800 ...

Pistoia - Auto sfonda protezione e vola nel fiume : due morti : La vettura ha sfondato una ringhiera in in via di Santomoro, a Pistoia, ed è precipitata nel torrente Bure. Niente da fare per i due occupanti: l'uomo è morto all'istante, la donna durante i tentativi di rianimazione attuati dal personale sanitario del 118.Continua a leggere

Pauroso incidente a Domusnovas - Auto vola per 5 metri e prende fuoco : un ferito gravissimo : Terribile l'incidente stradale nella notte nella zona di Domusnovas. Una macchina è uscita di strada, precipitando sulle rocce di un dirupo, e ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri di Iglesias e due ambulanze inviata dal 118 per prestare soccorso ai due feriti.Continua a leggere

Maltempo - bomba d’acqua su Avola : allagamenti e Auto trascinate in mare dal nubifragio : Un violentissimo temporale si è abbattuto sulla città costiera siracusana riversando al suolo in pochi minuti una enorme quantità di acqua che ha trasformato le strade in torrenti. Numerosi allagamenti e auto trascinate via dalla corrente tra cui una che addirittura è stata scaraventata in mare.Continua a leggere

Alluvione lampo su Avola : Auto trascinate via [VIDEO] : Vi abbiamo informato oggi pomeriggio dell'improvviso nubifragio abbattutosi sul litorale siracusano, nella zona di Avola, capace di mandare in tilt l'intero centro abitato. Il temporale ha scaricato...

Nubifragio lampo su Avola : vasti allagamenti e Auto sott'acqua : Come previsto la Sicilia orientale sta facendo i conti col maltempo dopo tanto caldo e siccità. L'approssimarsi di una forte perturbazione nord-atlantica, che in queste ore sta duramente colpendo il...

Avola - travolta da un’Auto mentre cammina per strada! Roberta muore a 21 anni - fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...

Da Testaccio all'Olimpico La bella favola pop dell'Ultimo cantAutore - : Paolo Giordano Nel 2017 cantava per 10 persone, ieri per 60mila «Fare il passo più lungo della gamba? A volte sì...» In fondo nel pop le favole esistono ancora. Ultimo, ossia Niccolò Moriconi, 23 anni, l'8 luglio 2017 cantava per dieci persone al mercato di Testaccio a Roma. Ieri sera lo ha fatto davanti a oltre sessantamila fan allo stadio Olimpico. «Non so come sia successo tutto questo, non è sempre sbagliato fare il passo più ...

Grace - la favola triste della principessa prigioniera di due Auto : Benny Casadei Lucchi «Yes». A volte un «sì» diventa il più importante dei «no». Grace lo pronunciò con un filo di voce. Stanca. Preoccupata. Non era abituata ai copioni senza un finale già scritto. La truccatrice aveva impiegato un'ora per nasconderle le occhiaie. La sarta molto di più. Aveva rimesso mano al vestito da sposa. In pochi giorni, dall'arrivo a Monte Carlo, Grace aveva perso due chili. Troppi per il suo corpo slanciato. ...

Autonomous driving - c’era una volta il volante e ci sarà ancora : Un milione e 350 mila morti ogni anno, oltre a un numero di feriti da moltiplicare (almeno) per dieci. Il tema dell’introduzione dei veicoli a guida autonoma non va inquadrato soltanto come business del futuro o come prossima conquista tecnologica, ma deve essere messo in relazione alle cifre agghiaccianti che testimoniano l’enorme costo, in termini di vite umane, tributato quotidianamente sulle strade di tutto il mondo. Una ...

Fermo - cerca di scacciare insetto ma sbanda e si capovolge al volante dell’Auto : La distrazione al volante è una delle cause principali di incidenti stradali. Lo ha capito molto bene e a sue spese una donna marchigiana di trenta anni che nel scorse ore è stata protagonista di uno spaventoso schianto che solo per pura fortuna non si è trasformato in tragedia. L'incidente nella mattina di lunedì a Fermo, lungo il tratto della strada provinciale che collega la zona di Capodarco alla costa. Proprio a causa di una distrazione, la ...