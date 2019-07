Vincenzi | ottimo lavoro Regione su fine commissariamento

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Le buone notizie riportate ieri dall’assessore D’Amato sul bilancio consuntivo del Ssr, con un avanzo di circa 25 milioni, unite al punteggio conseguito dai dati di erogazione dei Lea, e oggi la parificazione dell’intero bilancio regionale in Corte dei Conti danno prova, ancora una volta, dell’fatto in questi anni dall’amministrazione Zingaretti nel risanare la grave situazione economica in cui versava la sanita’ regionale e fanno essere davvero ottimisti sulla chiusura a brevissimo tempo del regime commissariale della stessa nel quale si trova laLazio. Ora si apre l’ultimo giro di verifiche sulla situazione del piano di rientro con il passaggio presso il tavolo nazionale al Ministero, che siamo certi dara’ anch’esso esito positivo, e che dovrebbe chiudersi il 31 luglio, data di convocazione ...

