Bernardeschi | ' Ora c' è un' idendità di gioco importante'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Molti top club di Serie A, a fine stagione, hanno deciso di cambiare guida tecnica, Juventus in primis. Andrea Agnelli ha capito che il ciclo Allegri, seppur vincente in Italia da cinque anni, era ormai ai titoli di coda, per cui ha ritenuto opportuno affidare la squadra a Maurizio Sarri, allenatore con una filosofia diagli antipodi rispetto al conduttore precedente. Il nuovo tecnico allena la squadra da poco più di una settimana e Federicoha fatto un primo bilancio sul suo ruolo e sul nuovo modo di stare in campo, nell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport". Su Sarri Spesso l'ex Fiorentina è stato tacciato di discontinuità, lui a riguardo pensa che ciò non sia dovuto ad una questione mentale, quanto piuttosto ad un ruolo poco definito. Durante la partita l'attaccante perdeva concentrazione perché con Allegri era costretto a cambiare posizione in corso ...

forumJuventus : GdS, Bernardeschi: 'Ora c’è un’identità di gioco molto importante, un atteggiamento differente da quello dell'anno… - Marco562017 : RT @forumJuventus: GdS, Bernardeschi: 'Ora c’è un’identità di gioco molto importante, un atteggiamento differente da quello dell'anno scors… - Amrjuve1m : RT @forumJuventus: GdS, Bernardeschi: 'Ora c’è un’identità di gioco molto importante, un atteggiamento differente da quello dell'anno scors… -