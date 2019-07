Treni | ritardi e cancellazioni | Alta Velocità caos Cavi a fuoco | anarchici rivendicano

Caos Treni - ritardi tra le 3 e le 4 ore e passeggeri furiosi. Treni talia : rimborso per chi rinuncia a viaggio : Caos treni e ritardi a ripetizione, fino a 4 ore, da Milano a Roma, Firenze e Napoli: traffico ferroviario nel Caos dall'alba di oggi e Italia spaccata in due dopo che alle porte...

Come chiedere il rimborso del biglietto Trenitalia e Italo per i ritardi del 22 luglio : ritardi fino a 180 minuti, molti treni cancellati, disagi in molte parti d’Italia. L’incendio di una cabina elettrica dell’Alta velocità a Rovezzano, Firenze, ha spaccato il paese in due. Trenitalia e Italo hanno comunicato le modalità per chiedere il rimborso del biglietto. Trenitalia - I passeggeri che decidono di cambiare la data del viaggio possono farlo in biglietteria o ai desk di assistenza ...