Pd | Faraone | ‘ho consegnato tessera a Zingaretti’

(Di lunedì 22 luglio 2019) Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Hola miadel Pd al segretario Nicola Zingaretti”. Lo ha detto Davidedurante una conferenza stampa, a Palermo, convocata dopo l’annullamento da parte della commissione nazionale di garanzia dei dem della sua elezione a segretario del Pd Sicilia. “Ho presa ladel Pd 27 anni fa e da allora l’ho sempre rinnovata – ha raccontato – L’ho consegnata il 19 luglio, giorno del mio compleanno e anniversario della strage di via D’Amelio. Non sono riuscito a digerire il fatto che negli stessi minuti in cui, a Palermo, si commemorava Borsellino, a Roma la commissione di garanzia dei dem si riuniva per trattare il commissariamento del Pd siciliano e la defenestrazione del suo segretario. Un’assoluta mancanza di sensibilità che mi spaventa”. Sul suo futuro ...

