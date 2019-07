Matthijs de Ligt | Perché ho scelto la Juventus Sicuri che non sia una bugia?

Matthijs De Ligt : 'Raiola ha una sua opinione - io la mia - alla fine decido io' : La Juventus dopo una lunga ed estenuante trattativa con l'Ajax si è 'accaparrata' le prestazioni di Matthijs De Ligt, considerato tra i più forti giovani difensori nel panorama calcistico mondiale. Il difensore era entrato nei radar di Barcellona e Paris Saint Germain, ma successivamente le trattative si sono arenate improvvisamente. L'aver scelto la Juventus, secondo i media olandesi, sarebbe una decisione del suo procuratore Mino Raiola, non ...

Annekee Molenaar - chi è la fidanzata di Matthijs De Ligt : Con De Ligt arriva in Italia anche Annekee Molenaar. È un doppio bel colpo per il mondo del calcio italiano, l’acquisizione di Matthijs De Ligt da parte della Juventus: non solo per ragioni prettamente sportive, ma anche «estetiche». Con il calciatore, infatti, nella serie A delle wags si aggiunge Annekee Molenaar, la sua bellissima fidanzata. Diciannove anni (20 da compiere il prossimo 14 settembre), Annekee è ...

Matthijs de Ligt : 'Sarri è stato un motivo forte che mi ha spinto a venire alla Juve' : La Juventus, dopo una lunga ed estenuante trattativa con l’Ajax, è riuscita ad accaparrarsi Matthijs de Ligt. Oggi il difensore è stato presentato alla stampa prima di partire insieme al gruppo alla volta dell’Asia. In prima battuta il giocatore ha affermato che, nonostante i suoi 19 anni, si sente già avanti nella maturazione professionale, grazie al fatto che all’Ajax ha giocato con continuità. Ciò non toglie, naturalmente, che abbia tanta ...

La Juventus ha acquistato il difensore olandese Matthijs de Ligt per 75 milioni di euro : La Juventus ha ufficializzato questa mattina l’acquisto di Matthijs de Ligt, difensore 19enne olandese arrivato dall’Ajax – di cui era già capitano – e considerato uno dei più forti e promettenti giovani calciatori al mondo. La Juventus ha pagato l’Ajax 75

Juventus - ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianconeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...

5 curiosità su Matthijs de Ligt - il nuovo difensore della Juventus : Chiellini e Bonucci, togliendo la parentesi milanista di Leonardo, sono stati a lungo i due titolari nonchè punti di riferimento della retroguardia centrale in forza alla Vecchia Signora. Il tempo, ovviamente, avanza e la Juventus ha pensato bene di rimpolpare il pacchetto difensivo con uno tra i più talentuosi giovani in circolazione. Matthijs ha possenza fisica, capacità d'impostazione, velocità e prontezza nei recuperi che ne fanno, a detta ...

Calcio - Juventus e Ajax hanno trovato l’accardo : Matthijs de Ligt è bianconero - visite mediche mercoledì : Il colpo che tutti i tifosi bianconeri attendevano ormai da giorni è stato concluso pochi minuti fa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Ajax e Juventus hanno concluso l’accordo definitivo e, quindi, Matthijs de Ligt sarà un giocatore bianconero a tutti gli effetti. mercoledì mattina sono fissate le visite mediche al J-Medical del fortissimo difensore centrale olandese classe 1999 e, dopodichè, potrà mettere ufficialmente nero ...

Con Matthijs De Ligt è una Juve stellare : Una Juve stellare, praticamente imbattibile. La Vecchia Signora si è aggiudicata anche Matthijs De Ligt, il capitano dell’Ajax non ancora

Juventus-Matthijs De Ligt - "è fatta". In Olanda sono certi : "Sabato presentazione a Torino" : Tutto fatto per Matthijs De Ligt alla Juventus? Pare proprio di sì, assicurano in Olanda: si chiude per 67 milioni di euro complessivi, restano da definire solo piccoli dettagli. Secondo il De Telegraaf, addirittura, il difensore quasi-ex Ajax verrà presentato a Torino già sabato, in modo da non far

Matthijs De Ligt e Mauro Icardi : sono questi i due nomi caldi del mercato della Juve : La Juventus cerca di sferrare colpi su colpi nel calciomercato estivo per cercare di formare una squadra che possa vincere la Champions League. Buffon, Demiral e altri sono già arrivati, in forse Mauro Icardi e non solo. Sia Fabio Paratici che tutto lo staff che si occupa di mercato stanno lavorando molto alacremente per far quadrare conti e aspettative dei tifosi, oltre che le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il nome che in questo ...

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat