M5s | Di Maio chiude a Franceschini | noi diversi | nulla a che fare con voi

Franceschini apre a un’alleanza con il M5s. Ma Di Maio lo gela : “Nulla a che fare col Pd” : Dario Franceschini, esponente di spicco del Pd, apre alla possibilità di un'alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Ma viene subito gelato dal capo politico pentastellato, Luigi Di Maio: "Non vogliamo avere nulla a che fare" con loro. Le parole dell'ex ministro della Cultura suscitano la rivolta nell'ala renziana del Pd, che si schiera apertamente contro Franceschini.Continua a leggere

Luigi Di Maio rilancia su salario e nomine Ue. Ma il sondaggio interno al M5s lo umilia : un capo finito : rilancia sul salario minimo e sul candidato italiano alla Commissione Ue ("Niente nomi tecnici"). Ma la verità è che Luigi Di Maio sembra tristemente avviato verso la crisi di governo, nonostante lotti con tutte le forze per evitarla sapendo che in ogni caso rappresenterebbe la sua fine politica.

Giancarlo Giorgetti silurato dal M5s - e lui silura Luigi Di Maio. Retroscena : "Se ne va dal governo" : Il silurato silura il governo. Per Giancarlo Giorgetti le porte per la Commissione Ue si sono chiuse a inizio settimana, quando Lega e M5s hanno rotto sull'appoggio alla presidente Ursula Von der Leyen. Un disastro politico che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha pagato a caro prezzo

Di Maio : escludo ci possa essere una crisiSalvini : il problema? Non lui ma i no da M5s : Il leader M5s smorza i toni dopo il botta e risposta di ieri. La risposta a distanza dell'alleato Salvini: "Inaccettabili i blocchi dei ministri del Movimento, come Trenta e Toninelli". Il leghista Durigon: "Il contratto non basta più"

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5s» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...

Ira M5s - Di Maio convoca i suoi : “Salvini si comporta da dittatore - ci manca di rispetto” : ILuigi Di Maio ha risposto al responsabile del Viminale convocando i suoi a palazzo Chigi: "Siamo stati colpiti alle spalle, le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti. Anche contro di me", avrebbe detto, secondo fonti parlameentari. Salvini aveva accusato il M5S di essere "già al governo con il Pd, per ora a Bruxelles".Continua a leggere

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Luigi Di Maio alla riunione coi vertici M5s : "Matteo Salvini ci ha colpito alle spalle - cosa gravissima" : Tic-tac, conto alla rovescia verso la crisi di governo. Dopo gli attacchi che hanno scandito tutta la giornata, dopo che Matteo Salvini ha deciso di disertare il CdM di domani perché "ormai manca la fiducia", Luigi Di Maio riunisce i vertici del M5s. Tra gli altri presenti, Stefano Buffagni e Riccar

M5s - Casaleggio finanziato da Deliveroo : sarà per questo che la legge di cui parlava Luigi Di Maio.. : Pedalano dalla mattina alla sera, sotto la pioggia o sotto il sole cocente, a qualsiasi temperatura, per consegnarci a domicilio pranzi, cene e spuntini. Flagello degli automobilisti che se li vedono spuntare a destra e a manca e anche dei pedoni, poiché non è affatto raro che sfreccino a tutta velo

Scintille nel Governo Lega-M5s - volano stracci tra Salvini e Di Maio : Botta e risposta tra i due vicepremier. Il leader leghista inviperito per il voto dei 5 stelle in Europa e per le frasi di...

Salvini : «M5s e Pd già al governo insieme. Tradito il voto degli italiani» Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

Lega-M5s - alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Lega-M5s - scambi di accuse. Salvini : «Oltre il governo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Salvini-Di Maio - è scontro : «M5s e Pd già alleati» - «Vuoi coprire caso Russia» : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles», dice il...