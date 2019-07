Al via il 49esimo Festival Giffoni Experience

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 21 luglio 2019) Ha preso il via aValle Piana, in provincia di Salerno la 49esima edizione del, ildel cinema dedicato ai ragazzi di tutto il mondo e di tutte le età. Un trionfo di musica, colori ed entusiamo ha letteralmente invaso, ancora una volta, la città con le bandiere e la gioia dei 6200 giurati provenienti da tutta Italia e da 50 nazioni dalla Palestina alla Colombia, dalla Grecia alla Russia.Nella prima giornata del, flash e applausi sono stati tutti per l'attrice e modella Beatrice Vendramin e, soprattutto per l'attesissima anteprima di "Man in Black: international", girato in parte proprio in Campania con protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Per l'occasione presente aanche un agente in super incognita d'eccezione, il cagnolino Frank. Sulle note della colonna sonora del film, Frank si è messo in posa come un'autentica star ...

