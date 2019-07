Youtube | violata la legge che protegge bambini e loro dati web | in arrivo maxi multa a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019)ha violato lafederale sulla privacy deideie dovrà pagare unadi svariati milioni di dollari. A riportarlo è il Washington Post, spiegando che la Federal Trade Commission ha raggiunto un accordo con Google, proprietaria del sito di video. La piattaforma web, nello specifico, ha violato il Children’s Online Privacy Protection Act che vieta il tracciamento degli utenti di età inferiore ai 13 anni. Dall’accordo emerge che Google ha protetto in modo inadeguato iche hanno utilizzato il servizio di video-streaming e raccolto in modo improprio iin violazione dellasulla protezione della privacy online dei. Non solo, sono state sollevate preoccupazioni anche sui commenti dei pedofili sul sito:aveva sospeso i commenti sui video con isolo all’inizio di quest’anno, dopo la scoperta dei commenti ...

