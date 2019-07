Paolo Borsellino: il “coraggio” (etimologicamente) è siciliano

(Di sabato 20 luglio 2019) L'anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il magistratoe cinque agenti della sua scorta, riporta in superficie ogni anno le sue parole sulla paura e sul coraggio, ormai diventate aforismi fra i più diffusi e ispiranti. Ed è curioso notare che fu proprio una mediazione poetica siciliana a portare nella nostra lingua la parola "coraggio".