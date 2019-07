No all’autonomia - l’ira di Fontana e Zaia : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – ”Il Paese è nelle mani di cialtroniche per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l’e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud”. Spara a zero Attilio Fontana, dopo il no al pacchetto sull’autonomia proposto dal governo. Per il governatore della Lombardia è giunto il momento di denunciare agli italiani ”i biechi interessi politici” che ...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Salvini : « Domani non vado né al Cdm né al vertice sull’autonomia - persa la fiducia»» Di Maio : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

Autonomia : Conte fissa nuovo vertice - venerdì alle 13 : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte ha fissato un nuovo vertice a Palazzo Chigi sull’Autonomia differenziata, dopo la fumata nera di martedì scorso. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 alle ore 13. L'articolo Autonomia: Conte fissa nuovo vertice, venerdì alle 13 sembra essere il primo su CalcioWeb.

AUTONOMIA AL PALO/ Il blocco viene dalle Regioni : ma si può risolvere a costo zero : AUTONOMIA, le Regioni devono imparare a dialogare con il governo in tema di legislazione. Perché oggi prevalgono le burocrazie.

Strappo su autonomia e Russia - veleni tra gli alleati ma Salvini : «Non stacco la spina» : «Così non è possibile andare avanti, non ci sono le condizioni». Matteo Salvini, al termine del vertice-flop sull'autonomia differenziata, è furioso. Prima di...

Autonomia - lite al tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Vittorio Feltri sull'autonomia : "La Lega si rassegni - alla Camera la maggioranza è meridionale" : A scanso di equivoci. Noi di Libero siamo favorevoli alla autonomia regionale. Tant' è che abbiamo appoggiato a tutto gas il referendum che si svolse in Lombardia e in Veneto e che ebbe l' esito che sappiamo: il Nordest pretende di amministrarsi senza interferenze romane. Va da sé che le leggi nazio

Di Maio : "Mai condoni - sì alla flat tax ma per farla non si aumenti l'Iva" | "L'Autonomia si farà ma non spaccheremo il Paese in due" : Il vicepremier: "Sulla flat tax aspettiamo ancora le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l'Iva". E sull'Autonomia garantisce: "E' nel contratto di governo, verrà approvata". Ma mette dei paletti...

La promessa del vicepremier Di Maio : «Sì all'autonomia solidale - non dividerò mai l'Italia» : Ministro Di Maio, l'accordo sulle autonomie differenziate sembra ancora lontano, almeno a giudicare dal nuovo rinvio del governo: la sensazione è che al di là delle dichiarazioni...

VISTO DAL SUD/ Autonomia e Zes al Nord - due sgambetti allo sviluppo del Paese : Sul regionalismo differenziato restano ancora diversi nodi decisivi da sciogliere. Le Zes al Centro-Nord sono fuorvianti e vietate dalle regole Ue

AUTONOMIA/ Troppe deleghe alle Regioni : brusca frenata al decentramento : Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi mette in discussione dalle fondamenta il progetto di AUTONOMIA differenziata come perseguito finora