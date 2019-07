La crisi di governo non è inevitabile Il messaggio di pace di Di Maio a

agi

(Di sabato 20 luglio 2019) La temperatura nelresta sempre alta, ma in un'intervista all'edizione cartacea de La Stampa il leader dei Cinque Stelle, Luigi Di, prova a raffreddarla: “Escludo che ci possa essere una. Questo è l'unicopossibile, altrimenti rischiamo il ritorno dell'asse Pd-Forza Italia che ha distrutto l'Italia”. Quindi la, per Di, non è, in quanto “dic'è solo il lavoro per il benessere del Paese. Dico chiaramente che non c'è nessuno spettro di. Quello che vogliamo è rimboccarci le maniche e proseguire” ribadisce al quotidiano torinese. I toni sono rassicuranti, sulle frizioni con gli alleati, il vicepremier e leader pentastellato dichiara che si tratta semplicemente di “dinamiche di undi due forze politiche che sono diverse” ma “abbiamo un contratto e finché lavoriamo per gli italiani si può andare avanti 4 anni”. E alla ...

matteorenzi : Tanto rumore per nulla: quelli le poltrone non le lasciano. Litigano, discutono, si insultano. Ma loro preferiscono… - bobogiac : Salvini dice che “è venuta meno la fiducia anche personale” tra i leader di governo. In un paese normale questa sar… - NicolaPorro : Il Foglio con Lorenzo Borga accusa #QuartaRepubblica di dire fake news nel servizio sul legame tra le #Ong e gli sc… -