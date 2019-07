Qualcomm Snapdragon 855+ è il chipset Android più veloce di sempre

Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note 10 no : A distanza di un paio di giorni dalla presentazione ufficiale del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Aumentano gli smartphone che lo vanteranno L'articolo Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note 10 no proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Phone II è il primo device ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus : Attraverso un comunicato stampa, ASUS annuncia che l'imminente ROG Phone II sarà il primo gaming Phone ad essere alimentato dall'innovativo processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus Mobile Platform.ROG Phone II offrirà agli utenti la migliore esperienza possibile di mobile gaming, integrando importanti innovazioni rispetto al ROG Phone, smartPhone acclamato a livello mondiale che ha fatto il suo debutto nel 2018. Disponibilità e specifiche ...

Qualcomm Snapdragon 215 : il processore entry level : Il nuovo processore della famiglia Snapdragon, firmato Qualcomm, introdurrà il supporto alle dual camera sugli smartphone di fascia economica. Qualcomm CPU Nell’attuale mercato dei dispositivi portatili Qualcomm risulta essere uno dei più importanti produttori di CPU. Dal settore Smartphone ai computer portatili, il colosso di San Diego ha preso via via sempre più spessore. Le innovazioni di Qualcomm non si fermano solamente al settore dei ...

Un SoC Qualcomm non Snapdragon? Sembra proprio in dirittura d’arrivo : Pare che il team di Qualcomm sia al lavoro su una nuova piattaforma ancora più economica per gli smartphone entry-level. Ecco cosa sappiamo L'articolo Un SoC Qualcomm non Snapdragon? Sembra proprio in dirittura d’arrivo proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 855 diventa il primo SoC mobile sicuro come una Smart Card : Qualcomm ha annunciato che lo Snapdragon 855 è il primo SoC con certificazione di sicurezza Common Criteria EAL-4+, standard massimo delle Smart Card. L'articolo Qualcomm Snapdragon 855 diventa il primo SoC mobile sicuro come una Smart Card proviene da TuttoAndroid.

Quasi certa la rottura Qualcomm-TSMC : produzione Snapdragon 865 verso Samsung : Un anno: tanto è durato il "tradimento" di Qualcomm nei confronti di Samsung, giusto il tempo di portare a compimento il progetto Snapdragon 855 L'articolo Quasi certa la rottura Qualcomm-TSMC: produzione Snapdragon 865 verso Samsung proviene da TuttoAndroid.

LG G6 con Qualcomm Snapdragon 835 non era fantascienza : ecco le prove : Dopo oltre due anni dal lancio di LG G6, in Rete sono state pubblicate alcune foto di un prototipo dello smartphone con un processore Qualcomm Snapdragon 835 L'articolo LG G6 con Qualcomm Snapdragon 835 non era fantascienza: ecco le prove proviene da TuttoAndroid.