E se Android R fosse così? E’ affascinante in questo video concept

tuttoandroid

(Di venerdì 19 luglio 2019)R è protagonista di un interessanteche prova ad immaginare alcune delle feature che gli sviluppatori di Google potrebbero implementare L'articolo E se? E’inproviene da Tutto

bianpe : @flaviotvitt @Apple_it fosse Android punterei su di te, ma essendo “Mela affair”, meglio di no. Tu mi dici “buttalo via”. - damnagvst : @DREAMGLW perchè c'è così tanta differenza tra android e apple per Twitter? non sarebbe meglio se fosse uguale per tutti? ???? - Tecno__Android : WhatsApp: il trucco tutto nuovo per spiare gli utenti gratis - Nonostante WhatsApp fosse nata già con tantissime o… -