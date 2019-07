caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2019) Era da un po’ di tempo che non avevamo notizie di. Ma spulciando il suo profilo Instagram possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e rifarci un po’ gli occhi con le sue ultime foto. Stiamo parlando infatti di uno dei volti, e dei corpi, più amati, seguiti e desiderati d’Italia. Ma non solo. Chiedete, ad esempio, a Bobo Vieri, il bomber calciatore che era riuscito a conquistarla intorno agli anni Duemila. Oppure al bel George Clooney, che era riuscito a legarla a sé tra il 2009 e il 2011. Storie che appartengono al passato però. Perché il presente, per la, è fatto di vacanze, di sole e di mare. Si trova infatti nella sua bella Sardegna e ce lo dice la sua ultima foto: “Nella bella Alghero” scrive come didascalia. Ma non sono le parole a catturare la nostra attenzione, né tantomeno il sorriso smagliante. I particolari sono tutt’altri e sono, ...

tuttosport : #Dybala usa FaceApp e si vede così: ancora alla #Juve da capitano ?? - Noovyis : (“Così si vede tutto”. Elisabetta Canalis in pose hot, con seno in vista. I fan applaudono) Playhitmusic -… - Martina11632708 : RT @maria71100: Comunque diceva 'se è così ci si vede domani signorina Nazmia' #bittersweet -