Controller Nintendo Switch | le migliori da comprare

L'SN30 Pro+ è il nuovo retro Controller personalizzabile per Nintendo Switch in arrivo il prossimo mese : Il 7 agosto, 8BitDo lancerà il suo SN30 Pro+ compatibile con Switch, un nuovo controller progettato per il nerd hardcore di Mario che è in noi!8BitDo è un celebre creatore di controller third party e ha realizzato un certo numero di "nuovi controller classici" nel corso degli anni, ma questo SN30 Pro+ sembra la sua periferica più avanzata finora.Progettato per assomigliare nella parte anteriore a un controller Super Nintendo, SN30 Pro+ ha due ...

Nintendo sta lavorando a un Controller accessibile che punta a diventare lo standard next-gen : Stando alle ultime voci di corridoio, a Kyoto sarebbe in sviluppo del nuovo hardware. Nintendo sta facendo parlare molto di sé negli ultimi giorni per via della presunta versione "Mini" di Switch, ma non è a questo che ci riferiamo ora.Il nuovo hardware in sviluppo, come riporta Nintendoeverything, sarebbe infatti un nuovo controller: Nintendo è stata la prima a realizzare lo stile di gioco basato sul pad direzionale con pulsanti aggiuntivi, e ...