Bordoni | la Colombo è piena di problemi

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Cristoforo: scatta la tassa sull’inefficienza grillina e saranno i residenti del X Municipio e tutti coloro che viaggiano in direzione da e per Ostia a pagarla. Una strada, la Cristoforo, affetta da una lunga malattia fatta di ritardi, disagi e manutenzione assente. Una degenza lunga tre anni che ha costretto i vigili ad abbassare i limiti di velocita’ fino agli attuali 50 km/h. Come risposta l’Amministrazione invece di risolvere e finalmente mettere in sicurezza la strada impone anche il controllo, tra pochi giorni operativo, di un autovelox modello ‘tutor’ per fare cassa sulla pelle dei romani”. Cosi’ Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e coordinatore romano, in un post su Facebook. “Sto presentando- conclude- un’interrogazione urgente e un documento in Assemblea ...

