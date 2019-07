Ursula von der Leyen | la prima donna al comando della Commissione Europea

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) È stata confermata alla guidacon appena nove voti al parlamento di Strasburgo, ma non è tipo da farsi spaventare dai numerivon der, madre di 7 figli ealla presidenza dell’esecutivo comunitario. Ex MinistraDifesa in Germania ha ottenuto 383 voti favorevoli, appena 9 in più di quelli necessari per l’investitura. I voti contrari sono stati 327, gli astenuti 22 i voti nulli uno soltanto. Per l’Italia al sì dei pentastellati si è contrapposto il noLega. Per lei hanno votato i popolari, i Socialisti e democratici e da liberal-centristi di Macron, pur con almeno una sessantina di defezioni. «Mi sento molto onorata, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che contro sé stessa». Nel suo programma c’è una ...

