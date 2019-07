Paul McCartney scrive un musical ispirato a La Vita è Meravigliosa di Frank Capra

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019)untratto dal film Ladi. La pellicola, datata 1946 ed interpretata da James Stewart ha riscosso un grande successo e ancora oggi è in programmazione in TV. Il titolo originale del film è It’s a Wonderful Life e presto verrà riproposto in unle cui musiche sono state affidate a.Alla produzione ci sarà Bill Kenwright e, oltre a, potrà contare su Lee Hall, sceneggiatore di opere come Billy Elliot e The Rocketman, il biopic su Elton John. Il debutto è atteso per la fine del 2020.Nel parlare di questa nuova avventura, Lee Hall ha spiegato che Laè sempre stato il suo film preferito ed è entusiasta di concedergli una nuovaattraverso la realizzazione di unad esso: "Dargli nuovasul palcoscenico è un grande privilegio per me ma anche avere ...

