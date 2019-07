oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 POCHI ITALIANI E NESSUNO IN CLASSIFICA: E’ UN RITORNO ALL’INIZIO DEGLI ANNI ’80? Non siamo tornati indietro di 40 anni. Ai miei tempi si stava peggio, c’era solo una squadra italiana e 5-6 azzurri in tutto nel 1983. Siamo messi un po’adesso, al via della Grande Boucle c’erano 15 nostri rappresentanti. Poi sul discorso classifica…Il Tour de France non è che l’hanno vinto in tanti tra gli italiani…Non si può pretendere tantissimo, pensiamo ai francesi da quanto non lo vincono. PRIMA TAPPA SUI PIRENEI SENZA SCOSSONI E’ stata una tappa simpatica, non c’è stata la fuga ...

OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Dennis, la penso così. Nibali farebbe meglio a fermarsi: si toglierebbe un peso” - ValeCuglia : @Estetistacinica @matteovagabond @Veralab_cinica Ho usato lo sconto “Pinna” per le oche-fagiane ?? Comunque aspetto… - zazoomnews : ‘La Fagiané di Magrini’: “Ho una speranza per Fabio Aru. Bernal potrebbe fare il gregario a Thomas” - #Fagiané… -