WTA Losanna – Jasmine Paolini ko al secondo turno | Alizè Cornet trionfa in meno di un’ora

Tennis - WTA Losanna 2019 : Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno. Sconfitta con la francese Cornet : Eliminazione al secondo turno del torneo WTA di Losanna per Jasmine Paolini. La 23enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 154 del mondo, è stata nettamente Sconfitta dalla francese Alize Cornet, numero 48 del ranking e terza testa di serie del torneo, con un doppio 6-1 in soli cinquantacinque minuti di gioco. Della partita c’è davvero poco da raccontare, perchè è stato un monologo della transalpina. Nel primo set Paolini non è mai ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Martina Trevisan eliminata. Avanzano Stosur e Samsonova : Finisce subito il cammino di Martina Trevisan nel torneo WTA di Losanna. La Tennista toscana è stata sconfitta in due combattuti set con un doppio 6-4 dalla francese Alize Cornet. La transalpina sarà la prossima avversaria al secondo turno di Jasmine Paolini, che ieri ha battuto la svizzera Tess Sugnaux in due set. Ex italiana è anche Ludmilla Samsonova, che ora gioca per la Russia. Per la nativa di Olenegorsk bel successo nel suo primo turno ...

WTA Losanna – Trevisan eliminata al primo turno : Cornet trionfa in 2 set : Martina Trevisan ko all’esordio a Losanna: l’azzurra cede alla francese Cornet in due set Esordio amaro per Martina Trevisan nel “Ladies Open Losanna”, torneo Wta International dotato di un montepremi pari a 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa della Svizzera. La tennista italiana ha ceduto al primo turno alla francese Cornet con un doppio 6-4 dopo un’ra e 38 minuti di gioco. La francese numero 48 ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Martina Trevisan fuori al primo turno - niente derby con Jasmine Paolini : Lotta come una leonessa Martina Trevisan, ma alla fine, dopo 100 minuti di gioco e quattro match point annullati, cede alla più quotata francese Alizé Cornet, testa di serie numero 3, nel primo turno del torneo WTA di Losanna: sulla terra battuta elvetica la transalpina si impone con un duplice 6-4 ed affronterà l’altra azzurra Jasmine Paolini. Nel primo set l’azzurra subisce il break nel terzo gioco quando era avanti 40-0, ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : risultati di lunedì 15 luglio. Avanza Caroline Garcia - fuori Eugenie Bouchard : Nella prima giornata del torneo WTA International sulla terra battuta di Losanna si sono disputati otto incontri di primo turno, tra cui quelli delle italiane Jasmine Paolini, che ha sconfitto la wild card svizzera Tessa Sugnaux, e Giulia Gatto-Monticone, che ha perso nettamente dalla statunitense Bernarda Pera. La cronaca del match di Jasmine Paolini – La cronaca del match di Giulia Gatto-Monticone Le protagoniste principali di giornata ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Jasmine Paolini approda al secondo turno del torneo elvetico : Il sorteggio le aveva sorriso dopo le qualificazioni, mettendola di fronte alla wild card elvetica Tess Sugnaux, oltre 300 posizioni più in basso nella classifica WTA e così Jasmine Paolini non si lascia sfuggire l’occasione e supera il primo turno del torneo di Losanna, imponendosi sulla terra battuta svizzera con un doppio 6-3 in 72 minuti di gioco. Al secondo turno attenderà la vincente della sfida tra la nostra Martina Trevisan e la ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce al primo turno contro Bernarda Pera : Finisce subito, di lunedì mattina, l’avventura nel tabellone principale del WTA di Losanna di Giulia Gatto-Monticone. La torinese, proveniente dalle qualificazioni, è stata sconfitta dall’americana Bernarda Pera con il punteggio di 6-0 6-3 in 58 minuti. Per la vincitrice si prospetta lo scontro con una tra la francese Caroline Garcia e la tedesca Antonia Lottner. Poca storia nel primo set, con l’azzurra che riesce a vincere ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale. Sconfitta Kucova in due set : Missione compiuta per Giulia Gatto-Morticone. L’azzurra centra l’obiettivo della qualificazione al tabellone principale del WTA di Losanna (Svizzera), sconfiggendo sulla terra rossa elvetica la slovacca (testa di serie n.4) Kristina Kucova (n.149 del ranking) per 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 1 minuto di gioco. Un match nel quale l’italiana è stata capace di interpretare al meglio i momenti critici del confronto, aggiudicandosi con ...