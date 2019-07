LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia cercano la

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.58 Si preannuncia un preliminare lunghissimo, 342totali. Saranno circa quattro le ore di gara. 2.55 Sono 57 gli atleti in gara,salta per decimo,per undicesimo. I primi 18 in semifinale. 2.50 La giornata deisi apre con la gara dei tre metri maschili. Si parte con le eliminatorie che tra pochi minuti vedranno impegnate. L’obiettivo dei due azzurri è quello di qualificarsi prima per la semifinale a 18 delle ore 8.30 italiane e poi successivamente per la finale, che darebbe il pass olimpico. Non sarà facile, perché, la concorrenza è davvero elevatissima. 2.45 Sarà la volta dei preliminari e delle semifinali del trampolino 3 metri uomini con i nostriche vanno a caccia di rivincite, dopo i negativi risultati dal ...

