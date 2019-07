Io e te | Giuliana De Sio | “Ero innamorata di lui | poi ho scoperto che si faceva tutte le

Giuliana De Sio a Io e Te : Ero innamorata di lui - ma se le faceva tutte : Giuliana De Sio ospite a Io e Te, imbarazzo in diretta. Oggi, durante il quotidiano faccia a faccia, Pierluigi Diaco ha intervistato l’attrice campana. Giuliana De Sio ha parlato della sua vita professionale e personale, per poi rivelare: «Ero innamorata di lui, ma se le faceva tutte». Ma andiamo con ordine. Giuliana De Sio ha raccontato che ha lasciato la casa dei genitori a 18 e per un periodo di tempo avrebbe vissuto in una comune hippie ...

Ho perso il bambino! Giuliana De Sio - confessioni intime a Io e te : Giuliana De Sio si è raccontata a Pierluigi Diaco, ospite a Io e te. Dopo la sua partecipazione in una puntata di Vieni da Me, l’attrice ha svelato il suo lato più intimo. Durante l’intervista non sono mancati momenti ironici, ma anche rivelazioni toccanti. La De Sio si è raccontata senza filtri e per questo è stata ironicamente redarguita da Diaco. Giuliana infatti ha ricordato di aver lasciato casa a 18 anni e di aver vissuto per qualche tempo ...

Giuliana De Sio/ 'Ho avuto tre aborti. Mi sarebbe piaciuto diventare mamma perchè...' : Giuliana De Sio parla di maternità a 'Io e te': 'ho avuto tre aborti al quarto mese di gravidanza. Mi sarebbe piaciuto diventare mamma perché...'.