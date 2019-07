Gli affari del re dei migranti | le fatture gonfiate per i pranzi

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Michel Dessì Tra le carte dell'inchiesta sul sistema Riace, anche le prove che Lucano caricava sul progetto Sprar i costi dei pasti Costolette di agnello, spiedini di capretto, cosce, alette, petto di pollo con patate, carne arrosto di prima scelta. C’era questo e tanto altro nel menu preferito di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace. Il re degli immigrati. Non solo feste e cantanti, ma anchee cene. Nel piccolo paese jonico reggino era quasi un’abitudine pagare tutto con i soldi destinati ai. I buoni della sinistra, come Mimmo Lucano, secondo gli investigatori avrebbero acquistato addirittura “derrate alimentari per fini privati e fatte figurare come spese nel progetto minori non accompagnati.” È scritto nero su bianco nelle carte dell’inchiesta “Xenia”, di cui noi de Il Giornale siamo entrati in possesso in maniera esclusiva. A provarlo anche alcune...

