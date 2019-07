Fiat Chrysler Automobiles annuncia l' entrata in MOTUS-E

Da Mediaset a Fiat-Chrysler : perché l’Olanda è il paradiso delle holding : Se hai una holding e cerchi un luogo dove installarla, questo è il posto giusto. perché Amsterdam è ormai un palcoscenico con una forza di attrattività spaventosa. Non è soltanto il Fisco, praticamente inesistente per le holding di partecipazioni (si veda la tabella con il confronto tra Italia e Olanda), ad attirare uomini e capitali. C'è anche la flessibilità della governance societaria, con il voto plurimo nelle assemblee degli ...

Si riapre il toto partner per Fiat Chrysler : Il gruppo italo-americano ha bisogno di un alleato internazionale in grado di portare in dote tecnologie avanzate e piattaforme moderne. Tornano in pista la coreana Hyundai e la cinese Geely: a caccia del giusto mix di marchi per evitare sovrapposizioni di mercato...

Elkann : “Dire basta una scelta coraggiosa” - ora Fiat Chrysler andrà avanti da sola : E ora avanti tutta. Da soli. Svanito il sogno di creare il terzo gruppo mondiale dell’auto fondendosi con Renault, in Fiat Chrysler Automobiles si rimboccano le maniche e ricominciano da tre, ossia dal piano industriale al 2022 enunciato da Sergio Marchionne a giugno poco prima della sua scomparsa ed affinato dal successore Mike Manley: investiment...

Fiat Chrysler Automobiles ritira proposta di fusione con Renault : Il Cda di Fiat Chrysler Automobiles, riunitosi nella notte sotto la presidenza di John Elkann, ha deciso di ritirare fusione con Renault

Fca - salta la fusione con Renault. Decisiva l'opposizione di Macron - titolo Fiat Chrysler crolla a Wall Street : salta nella notte la fusione tra Fca e Renault, decisivi i dubbi del presidente francese Emmanuel Macron e quelli del socio giapponese Nissan, preoccupati per una diminuzione dei rispettivi poteri decisionali. Il fallimento della trattativa ha portato immediati effetti negativi in Borsa. il titolo F

Fiat Chrysler Automobiles - Fca proposta per fusione con gruppo Renault : Fiat Chrysler Automobiles, Fca ha inviato una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una fusione

Fiat Chrysler e Renault sarebbero in una fase di “trattative avanzate” per un’ampia collaborazione - scrivono il Financial Times e il Wall Street Journal : Financial Times e Wall Street Journal hanno scritto che le società Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Renault sarebbero in una fase di «trattative avanzate» per stringere legami sempre più stretti e affrontare insieme le «sfide strutturali che l’industria automobilistica globale deve