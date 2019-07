Teresa Cilia e Salvatore di Carlo | Novità in Arrivo per la Coppia di Uomini e Donne!

gossipnews.tv

(Di martedì 16 luglio 2019)Distorica die Donne, hanno superato il loro momento di crisi ed ora sono di nuovo felici insieme. Con una possibile grande… Ecco di cosa si tratta! Quella formata daDiè stata una delle coppie più amate die Donne. I due hanno fatto parlare di sé anche per via della loro partecipazione a Temptation Island, interrotta prematuramente perché lanon riusciva a stare separata. Adesso dopo la crisitornano insieme e potrebbero essere in procinto di annunciare una grande: l’di un figlio.Diaspettano un bambino? Le parole di lui! I follower dellaerano preoccupati per via dell’evidente periodo di crisi che i due stavano vivendo. Laha però pubblicato un post su Instagram che ha rassicurato tutti i ...

