Screening genetico preimpianto PGS | di cosa si tratta?

(Di martedì 16 luglio 2019) La selezione embrionaria ottenuta con l'ausilio di nuove tecniche utilizzate nel laboratorio di PMA permette oggi di raggiungere percentuali di successo decisamente superiori rispetto a quelle che sono frutto della semplice e insufficiente di per sé osservazione morfologica embrionaria, che non permette di eseguire valutazioni sull'assetto cromosomico e/o alterazioni genetiche presenti nell'embrione stesso. Per caratteristiche biologiche riguardanti la specie umana, gran parte delle cellule riproduttive ovuli e spermatozoi coinvolte nella genesi degli embrioni in cicli di fecondazione in vitro porta con sé difetti cromosomici nell'embrione che non consentono di dare sviluppo a gravidanze evolutive con bimbi sani e sono spesso causa di fallimenti ripetuti di impianto e/o abortività precoce. Queste problematiche sono tanto più frequenti quanto più aumenta l'età della popolazione. ...

