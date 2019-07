Savona | quel libro in cui Deborah sapeva che sarebbe morta

vanityfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Aveva già previsto tutto,Ballesio, uccisa sabato sera dall’ex marito Domenico Massari, che dopo una fuga di 24 ore, stanotte si è costituito in carcere a Sanremo. «Tanto l’avrete già capito: io oggi forse… sono»: lo scriveva già tre anni fa in un manoscritto che, come riferisce il Corriere, aveva consegnato a Edoardo Raspelli, 70 anni, critico gastronomico con una carriera nella cronaca nera. Era il giornalista ad avere incoraggiato la donna a raccontare la sua drammatica storia, di cui entrambi conoscevano già il finale: «C’era già tutto della conclusione tragica della sua storia: lolei come lo sapevo io», spiega.aveva raccontato la paura di «Mimmo», 55 anni, in 150 pagine, custodite da Raspelli, suo amico da una quindicina di anni. Aveva cominciato dal primo incontro: «Lui comparve in moto, occhiali scuri, direi decisamente bello». Per passare presto ai ...

