Salvini | dai prefetti in 15 giorni la mappa di tutti i campi Rom

Savoini atteso dai pm. Conte insiste perché Salvini parli in Aula : Salvini dovrebbe presentarsi in Aula per riferire sul caso Lega-Russia? Il premier Conte sembra essere d’accordo. A chi gli ha fatto questa domanda ha risposto con un “perché no”. Il presidente del Consiglio nei giorni scorsi aveva affermato di non conoscere Gianluca Savoini, l’uomo che avrebbe trattato con persone del Cremlino al Metropol di Mosca per far ottenere illecitamente fondi alla Lega. Conte ha poi ...

"Salvini deve cancellare le sue bugie dai social". Carola spiega la sua causa alla Bild : “Io penso che non sia possibile sopportare tutto. Salvini ha diffuso falsità, io voglio che le sue menzogne siano cancellate da Facebook e Twitter. E che un giudice gli ordini: non farlo più”. Lo dice Carola Rackete, comandante della Sea Watch, spiegando in una intervista alla Bild le ragioni della causa che ha intentato nei confronti del ministro dell’Interno italiano.La comandante Rackete chiede che la Ue ...

Lega - presunti finanziamenti russi : "Dai profili social sembra chiara la predilezione di Meranda per Salvini" : "Confesso apertamente di non votare da dieci anni. Non mi sono mai occupato di finanziamento ai partiti - si legge nella lettera inviato dall'avvocato Gianluca Meranda a Repubblica -. Non ho mai avuto incarichi in nessun partito e non ho intenzione di cominciare". Il Legale che ha ammesso di essere

Russia-Lega - spunta un "secondo uomo" : sarà sentito dai pm | "Salvini a Mosca nove volte con Savoini" : Gianluca Meranda, avvocato di una banca d'affari, racconta la sua verità sull'incontro al Metropol di Mosca, finito nel mirino dei magistrati.

Fondi russi - il secondo uomo» dai pm. Salvini : «Non vado in Aula per fantasie» : Spunta il secondo uomo dell'hotel Metropol e spunta anche un'e-mail in cui Gianluca Savoini si accreditava come componente della delegazione di Matteo Salvini a Mosca. Emergono nuovi...

Russia-Lega - spunta un "secondo uomo" : sarà sentito dai pm | "Salvini a Mosca 9 volte con Savoini" : Gianluca Meranda, avvocato di una banca d'affari, racconta la sua verità sull'incontro al Metropol di Mosca, finito nel mirino dei magistrati.

Spadafora contro Salvini : la deriva sessista dell'Italia dipende dai discorsi della Lega : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha affermato che se l'Italia sta vivendo una deriva sessista la responsabilità va data in buona parte ad alcuni esponenti del governo. La polemica tra i Cinquestelle e Salvini Spadafora, vicino a Di Maio, ha scatenato uno scontro tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Al vicepremier Salvini, infatti, è andata l'accusa ...

Controlleremo i confini a Est! Matteo Salvini accolto dai sostenitori : In visita istituzionale a Trieste, Salvini ha parlato dell'emergenza migranti sul confine Est. Al suo arrivo è stato accolto da numerosi sostenitori che hanno coperto i "buu" degli antagonisti. Tra applausi e parole di incoraggiamento, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato in piazza Unità d'Italia a Trieste. Il vicempremier leghista è stato accolto da numerosi sostenitori: "Bravo Matteo", "Buon lavoro", gli hanno gridato ...

Sea Watch - Matteo Salvini brutalizzato dai tedeschi per difendere Carola : "Se resta da solo in mezzo al mare" : Se Matteo Salvini si trovasse alla deriva in alto mare, nessuna nave interverrebbe in suo soccorso. Ogni comandante temerebbe, infatti, di venire arrestato in esecuzione del decreto sicurezza bis, come accaduto a Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3, attualmente agli arresti domiciliari a Lamp

Roma - tre anni dall’elezione della Raggi. Salvini : ‘Ci aspettavamo risultati migliori’. Lei : ‘Mia colpa? Sono lontana dai salotti’ : Un piano leghista per Roma e inviti alle dimissioni da palazzo Senatorio nel giorno in cui Il Messaggero con un editoriale del direttore stronca l’amministrazione guidata da Virginia Raggi. I tre anni dalla salita al Campidoglio dell’esponente del M5s, eletta il 19 giugno 2016, diventano l’occasione per l’alleato di governo e gli avversari per affondare sull’amministrazione grillina. “Siamo pronti a ...

Cgil - Maurizio Landini umiliato dai compagni : mezzo sindacato vota la Lega di Matteo Salvini : Mentre Maurizio Landini, segretario della Cgil vuole lo sciopero generale contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, un sondaggio Ipsos rivela che alle elezioni europee quasi il 40 per cento degli iscritti al suo sindacato ha votato i giallo-verdi e il gradimento personale del leader della

Sandra Milo/ "Non sono in Rai per Salvini - non voto più dai socialisti" : Sandra Milo ha parlato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, soffermandosi in particolare sulle ultime vicende politiche

Matteo Salvini - il libro boicottato dai fascisti di sinistra va a ruba : ecco le cifre : Chissà perché ogniqualvolta qualcuno cerca di arrecarci danno finisce suo malgrado con l' apportarci beneficio. Si dà il caso che questa legge naturale che governa il mondo si sia realizzata recentemente anche in ambito politico. I grillini, i quali hanno condotto una campagna elettorale per le cons

Salvini a Cremona - ragazzo espone scritta “Ama il prossimo tuo” al comizio : schiaffi e calci dai sostenitori leghisti : Nel corso del comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini, del 3 giugno a Cremona, un ragazzo ha esposto uno striscione con la scritta “Ama il prossimo tuo”. Il giovane è stato malmenato da quelli che sono sembrati alcuni sostenitori leghisti e costretto ad abbassare lo striscione. Lo denuncia Pippo Civati che pubblica sul suo profilo Facebook un video in cui si vede il contestatore silenzioso accerchiato e aggredito. Lui ...