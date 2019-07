Palermo | il sindaco Orlando | “Proposte? Deciderò io assumendomi la responsabilità delle

Calcio : sindaco Palermo - 'momento buio - costruire nuova storia calcististica' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La storia del Calcio a Palermo ha visto momenti molto belli ma oggi siamo assistendo ad uno dei momenti peggiori. Per questo la nuova società avrà come primo compito quello di ricostruire un clima di fiducia e di passione fra i tifosi, motivo per cui valuteremo positi

Calcio : sindaco Palermo - ‘momento buio - costruire nuova storia calcististica’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La storia del Calcio a Palermo ha visto momenti molto belli ma oggi siamo assistendo ad uno dei momenti peggiori. Per questo la nuova società avrà come primo compito quello di ricostruire un clima di fiducia e di passione fra i tifosi, motivo per cui valuteremo positivamente l’avvio di azionariato popolare. Per noi è fondamentale che la città esca da un periodo troppo lungo e troppo buio, ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Ho ricevuto decine di mail per l’acquisto del club” : “Ho ricevuto decine di mail per quanto concerne l’acquisizione del club rosanero“. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando per l’assegnazione del titolo della squadra siciliana di calcio. Futuro Palermo, il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse “Come avevo preannunciato – prosegue – da sindaco ...

Palermo : città piena di rifiuti - sindaco mostra su Facebook gli 'sporcaccioni' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Passa attraverso i social la nuova strategia del sindaco di Palermo Leoluca Orlando per contrastare l'abbandono illegale di rifiuti in città. Un comportamento frequente nei palermitani che contribuisce ad incrementare la già difficile gestione della raccolta e della pu

Palermo : città piena di rifiuti - sindaco mostra su Facebook gli 'sporcaccioni' (2) : (AdnKronos) - Stesso richiamo per il proprietario di un furgoncino, questa volta con il video che mostra il momento in cui scarica i rifiuti. E non la passano liscia neanche i residenti di via Laurana rei di non fare la raccolta differenziata. "Cari residenti di via Laurana non vi vergognate? - si l

Futuro Palermo - il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse : Sono ore caldissime in casa Palermo, il club rosanero è alla ricerca di un nuovo progetto dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B, si ripartirà dal torneo di Serie D con l’obiettivo di una pronta risalita ed il progetto più interessante sembra quello del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Nel frattempo alle ore 11 di oggi a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa ...

Palermo - Ferrero conferma : “Presenteremo progetto al sindaco” : Palermo, Ferrero conferma: “Presenteremo progetto al sindaco” Dopo settimane travagliate sotto tutti i punti di vista, il Palermo si appresta a vivere un anno zero. I rosanero saranno costretti a ripartire dai dilettanti dopo la mancata iscrizione in Serie B e all’orizzonte c’è un ennesimo cambio societario. Infatti ha svelato ancora una volta le carte l’attuale patron della Sampdoria Massimo Ferrero, il quale non ha mai ...

Editoria : crisi Giornale di Sicilia - sindaco Palermo convoca sindacati (2) : (AdnKronos) - "Per questo motivo - prosegue Rosso - chiediamo un forte impegno dell'azienda e delle istituzioni politiche verso le nuove piattaforme multimediali che, con il loro grande potenziale d'innovazione, sono strumenti capaci di contribuire al consolidamento del lavoro e alla crescita del te

Editoria : crisi Giornale di Sicilia - sindaco Palermo convoca sindacati (2) : (AdnKronos) – “Per questo motivo – prosegue Rosso – chiediamo un forte impegno dell’azienda e delle istituzioni politiche verso le nuove piattaforme multimediali che, con il loro grande potenziale d’innovazione, sono strumenti capaci di contribuire al consolidamento del lavoro e alla crescita del territorio”. Rosso ha anche ribadito che “Palermo non si può permettere il lusso di perdere una ...

Editoria : crisi Giornale di Sicilia - sindaco Palermo convoca sindacati : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha convocato per domani, mercoledì 10 luglio, alle 9, a Palazzo delle Aquile, Slc Cgil e Fistel Cisl per discutere della grave situazione di crisi del Giornale di Sicilia. “La convocazione è arrivata abbastanza velocemente ‘ dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso – ma ci aspettiamo che il problema sia affrontato anche dagli ...

Palermo : Lega lancia petizione online contro il sindaco - 'Orlando dimettiti' : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Riparte la petizione online della Lega per le dimissioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "I bisogni dei palermitani e le loro difficoltà quotidiane, causate da un sindaco che sembra occuparsi di tutto, dai migranti alla politica estera, fuorché di Palermo, non v

Inizia un nuovo progetto al Palermo - il sindaco : “presto il bando - decido io” : “L’avviso verra’ pubblicato subito dopo la conferma della mancata iscrizione del Palermo in Serie B e sara’ reso pubblico ancor prima di essere firmato e pubblicizzato, perche’ voglio che inizi un percorso di coinvolgimento delle realta’ locali. La scelta della nuova societa’ la faro’ io, perche’ sono io il responsabile: mi faro’ assistere da soggetti di altissima ...

Palermo : Caracausi - 'bilancio preconfezionato - da Idv nuova fiducia al sindaco' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Questa notte il consiglio comunale di Palermo ha esitato il documento unico di programmazione economica del 2019. Anche se sono trascorsi oltre sei mesi dall’inizio dell’anno, è una delle poche volte che il bilancio vede la luce prima di dicembre. E’ un bilancio che ha

Palermo - il sindaco Orlando : “Presenteremo bando pubblico per avere squadra da subito” : “Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l’Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali e ciò secondo un programma conforme alla normativa sportiva e per garantire trasparenza di procedura ed affidabilità di nuova società“. Queste le ...