Zoff alla Gazzetta | “Koulibaly più forte di De Ligt in questo momento”

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lunga intervista a Dinosulladello Sport a firma di Maurizio Nicita, in cui uno degli uomini simbolo della grande Juventus ha parlato del prossimo acquisto bianconero, Matthijs De. Un ragazzo giovane ma di grande personalità che contribuirà a rendere ancora piùla Juve nella prossima stagione. Ma attenzione anche alle rivali perché se Dec’è chi inmomento lo è di più.non ha dubbi sul fatto che Koulibaly sia attualmente il difensore piùin Italia e forse non solo, che potrà far crescere Manolas e mettere in difficoltà qualsiasi attacco nella prossima stagione A proposito di difese forti: non male anche la coppia che ha allestito il Napoli con Manolas e Koulibaly. «Sicuro. Ma sinceramente accanto a Koulibaly posso giocare anch’io… È un atleta eccellente e con l’esperienza ha acquisito maggior senso della posizione. Per ...

napolista : #Zoff alla Gazzetta: “#Koulibaly più forte di #DeLigt in questo momento” Nell’intervista sulla Gazzetta l’uomo simb… - 13RomamoR : @T_Roox Non sto qui a raccontare quando assistetti alla cerimonia in Quirinale, con Zoff che mi confidò ' un giorno… - volpe_peppe : RT @barison_andrea: Clamoroso alla Giuventus, torna Zoff come terzo portiere. Gli verranno garantite le presenze contro Sassuolo e Udinese,… -