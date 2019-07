Rainbow look : il look arcobaleno va alla grande : I sette colori dell’arcobaleno da indossare tutti insieme? Sembrerebbe il rovescio della regola dei tre colori (chi non la conosce, la trova sul mio blog!) e invece, a piccole dosi, si può. Poi, dopo che la stessa Lady Gaga si è vestita arcobaleno al Pride Live’s di qualche settimana fa, direi che tutto è possibile. Vediamo qualche idea per aggiungere un po’ di arcobaleno al nostro look! Lady Gaga con look arcobaleno al NYC ...