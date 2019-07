Pagamento Tari | da Fdi delibera per sospensione

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – “Tonnellate di rifiuti abbandonati, un autentico disservizio”. Con “responsabilita’ gravissime da parte dell’amministrazione capitolina e della Regione”. Cosi’ Andrea De Priamo, capogruppo capitolino FdI ha presentato oggi, in Campidoglio, laprotocollata per ladeldellaffa Rifiuti (). “Chiediamo alla Giunta capitolina di investire l’Agenzia per il controllo sui pubblici servizi per calcolare l’entita’ del rimborso ai cittadini in base a cio’ che prevede la legge pda attuare sulla seconda rata del 2019”, ha aggiunto De Priamo. Laprotocollata vuole “dare un indirizzo alla Giunta” per la “restituzione di parte dei tributi gia’ pagati dai cittadini a causa del grave e perdurante disservizio per la raccolta dei rifiuti”. ...

