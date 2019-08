Oppe in radio con il singolo “Stelle di Agosto” - già disponibile nei digital store. : ALL MUSIC NEWS Oppe in radio con il singolo “Stelle di Agosto”, già disponibile nei digital store. Oppe, all’anagrafe Daniele Oppedisano, classe 84, nato e cresciuto a Sant’Angelo Lodigiano (Lo), scopre la passione per la musica sin da piccolo. Ogni momento importante della sua vita è caratterizzato da colonne sonore di vario genere. In età adolescenziale si appassiona alla musica rap anni 90,c he negli anni mette in scena durante le ...