Napoli | Insigne e Mertens rispondono ai tifosi | dal futuro allo scudetto

(Di lunedì 15 luglio 2019) I calciatori delhanno risposto nel ritiro di Dimaro alle domande rivoltegli daiin piazza. In particolare, Lorenzoha rassicurato i fans sul suo: “Sono giovane, mi trovo bene ae spero di rimanere qui a vita“. Una domanda anche sul sogno: “E’ il mio sogno. Speriamo di raggiungere questo traguardo in questa stagione”. Quando gli viene chiesto di Sarri,risponde a tono: “L’ho già detto, per noi napoletani è un tradimento. Ma adesso pensiamo a batterlo”. Manolas canta Caruso: il rito d’iniziazione alè esilarante VIDEO Presente all’incontro anche Dries. Anche per lui domanda sullo: “Io darei tutto per vincere locon il, e pur sapendo che per iil secondo posto non basta, per noi è comunque un trofeo, perché abbiamo fatto ...

